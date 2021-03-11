ВМС Украины получат ракетные комплексы "Нептун": в Минобороны назвали сроки
В состав украинской армии передадут опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун". Это должно произойти в течении марта 2021 года.
Источник:Минобороны Украины
В военно-морских силах Вооруженных сил Украины уже сформировали соответствующее подразделение. Министр обороны Андрей Таран заявил, что "Нептун" – это вооружение нового поколения и новое слово в развитии военной береговой обороны Украины.
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Он отметил, что комплексы РК-360МЦ "Нептун" изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".
Это действительно историческое событие, благодаря совместной работе оборонного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса – защита украинского побережья приобретает новые возможности,
– сказал Таран.
По словам главы Минобороны Украины, наличие в составе ВМС РК-360МЦ "Нептун" увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе.
Что известно о составных частях комплекса "Нептун"
Действующие составные части комплекса 360МЦ уже пригодны к выполнению боевых задач в составе военно-морских сил ВСУ, добавил Андрей Таран.
Андрей Таран отметил, что первые исследовательские образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна". Говорится о том, что в дальнейшем они будут нести боевые дежурства.
Одновременно – будут обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей. Соответствующий комплекс включает:
- подвижной командный пункт;
- унифицированную самоходную пусковую установку;
- транспортно-зарядную машину;
- транспортную машину;
- комплект наземного оборудования;
- габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.
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