ВМС Украины получили ракетные комплексы "Нептун": фото
Военно-морские силы ВСУ 15 марта получили опытные образцы украинского ракетного комплекса "Нептун". Также нашим военным передали противокорабельные управляемые ракеты.
Источник:пресс-центр Минобороны
Передачу опытных образцов "Нептун", которую анонсировали ранее, поздравил Министр обороны Украины Андрей Таран.
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Вооружение нового поколения
Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море,
– сказал военный.
Глава Минобороны отметил, что их "домашнее задание – замкнуть "Нептуны", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря".
Эти комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны и Госпредприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"и значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе.
Андрей Таран добавил, что соответствующее подразделение уже сформировано в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.
ВМС ВСУ получили ракетные комплексы "Нептун"
Что такое "Нептун"?
ЖК-360МЦ "Нептун" – украинский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун.
В состав комплекса входят: командный пункт СКП-360, пусковая установка УСПУ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360.
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