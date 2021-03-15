Военно-морские силы ВСУ 15 марта получили опытные образцы украинского ракетного комплекса "Нептун". Также нашим военным передали противокорабельные управляемые ракеты.

Передачу опытных образцов "Нептун", которую анонсировали ранее, поздравил Министр обороны Украины Андрей Таран.

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Вооружение нового поколения

Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море,

– сказал военный.

Глава Минобороны отметил, что их "домашнее задание – замкнуть "Нептуны", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря".

Эти комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Минобороны и Госпредприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"и значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе.

Андрей Таран добавил, что соответствующее подразделение уже сформировано в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.

Обратите внимание! Ракетный комплекс "Нептун" является современным украинским вооружением, управляемые ракеты которого малозаметны для вражеских радаров.

ВМС ВСУ получили ракетные комплексы "Нептун"