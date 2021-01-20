В акватории Черного моря военные Вооруженных сил Украины проверили боевые возможности патрульного катера "Славянск". В частности, сосредоточили внимание на отработке учебно-боевых задач в зимних условиях.

Как проверяли боевую готовность катера "Славянск"

Экипаж корабля впервые в 2021 году осуществил выход в акваторию Черного моря. Об этом сообщил командир катера "Славянск" флотилии Военно-Морских сил ВСУ капитан-лейтенант Дамир Аулин.

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Там патрульный катер выполнял элементы экспериментального курсового задания, которое специально адаптировали для определения боевых возможностей катера класса "Айленд".

Особое внимание во время выхода в море уделили отработке учебно-боевых задач в зимних условиях. Кроме того, проверяли боевые возможности вооружения катера.

Чему обучались военные

Корабельные боевые расчеты тренировались действовать согласно штатному расписанию. Прежде всего отработали приготовление и плавание катера во время шторма.

Прошли тренировки по несению смены вахт и проверки уровня их боевой готовности.

В режиме реального времени военные моряки осуществляли обмен данными с целью освещения морской ситуации.

Отработали элементы спасения человека, оказавшегося за бортом.

К слову, Аулин в 2014 году был одним из курсантов севастопольской Академии военно-морских сил имени Нахимова, которые спели Гимн Украины на плацу учебного заведения. Тогда на нем оккупанты поднимали российский триколор. Теперь Аулин – командир катера и успешно руководит экипажем при выполнении задач в море.



Украинские военные проверили боевую готовность катера "Славянск" / Фото ВМС ВСУ



Впервые в 2021 году экипаж корабля вышел в Черное море / Фото ВМС ВСУ