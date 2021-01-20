Украинские военные проверили боевую готовность катера "Славянск": мощные фото
В акватории Черного моря военные Вооруженных сил Украины проверили боевые возможности патрульного катера "Славянск". В частности, сосредоточили внимание на отработке учебно-боевых задач в зимних условиях.
Как проверяли боевую готовность катера "Славянск"
Экипаж корабля впервые в 2021 году осуществил выход в акваторию Черного моря. Об этом сообщил командир катера "Славянск" флотилии Военно-Морских сил ВСУ капитан-лейтенант Дамир Аулин.
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Там патрульный катер выполнял элементы экспериментального курсового задания, которое специально адаптировали для определения боевых возможностей катера класса "Айленд".
Особое внимание во время выхода в море уделили отработке учебно-боевых задач в зимних условиях. Кроме того, проверяли боевые возможности вооружения катера.
Чему обучались военные
- Корабельные боевые расчеты тренировались действовать согласно штатному расписанию. Прежде всего отработали приготовление и плавание катера во время шторма.
- Прошли тренировки по несению смены вахт и проверки уровня их боевой готовности.
- В режиме реального времени военные моряки осуществляли обмен данными с целью освещения морской ситуации.
- Отработали элементы спасения человека, оказавшегося за бортом.
Украинские военные проверили боевую готовность катера "Славянск" / Фото ВМС ВСУ
Впервые в 2021 году экипаж корабля вышел в Черное море / Фото ВМС ВСУ
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