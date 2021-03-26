Міжнародні організації точно вже не вмовлятимуть Росію припинити війському агресію на території України. Захід діятиме рішуче, застосовуючи потужні санкції.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що західні партнери дотримуються своєї позиції щодо того, що саме Росія воєю на Донбасі та незаконно окупувала Крим.

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"Росія отримуватиме санкційні пакети. Наразі мовиться про санкції щодо Навального", – зазначив політтехнолог.

За його словами, Захід не буде переконувати у чомусь Росію після того, як вона отруїла та незаконно демонстративно ув'язнила Навального. Водночас Росія, як зазначив Тизенгаузен, демонструє те, що їй наплювати на міжнародне право – вона робитиме так, як вирішила сама.

Вмовляти Росію вже ніхто не буде. Ба більше, ми бачимо, як останнім часом суттєво змінилось ставлення світових лідерів не тільки до Путіна, але й до самих дій Росії,

– наголосив Тизенгаузен.

Як приклад він згадав російських спортсменів. "Їх регулярно ловили на вживанні допінгів, але ніхто не заставляв їх виходити без прапора чи з білим прапором, але все змінилось", – зауважив політтехнолог.

Довідка. Російські спортсмени можуть брати участь в міжнародних змаганнях, але без використання національних прапора і гімну. Таке правило буде дійсним протягом 2 років. Все через допінговий скандал.

Тизенгаузен сказав, якими будуть дії Заходу проти Росії: дивіться відео