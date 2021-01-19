Вскоре в Кабмине могут быть кадровые изменения. В частности, это касается премьер-министра Дениса Шмыгаля, исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, а также главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Кабмин назначил Витренко обходным путем, ведь Рада перед тем его не поддержала, сообщает "РБК – Украина".

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Поэтому Шмыгалю снова придется вынести вопрос назначения Витренко в парламент. Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что фракция будет обсуждать этот вопрос в ближайшие недели. Если "слуги" поддержат назначение, вопрос внесут в Раду.

Кстати, у президента Владимира Зеленского предполагали, что должность министра для Витренко – как испытательный срок. В дальнейшем он, вероятно, может занять кресло премьера.

Прогнозируемые кадровые изменения в правительстве

По информации издания, в "Слуге народа" выступают за много кадровых перестановок. Однако нет кадидатов, которые бы подошли и набрали необходимое количество голосов.

В то же время претензии есть едва не к каждому министру, а больше всего – к Степанову.

Источник отметил, что сейчас Шмыгаля и Степанова не тронут, чтобы они "собрали побольше негатива". По его словам, Витренко, для повышения нужно набраться опыта и проявить себя.

Обратите внимание! Слухи об отставке Степанова появились еще в ноябре 2020 года. СМИ распространили информацию, якобы новым главой Минздрава может стать главный санитарный врач и заместитель Степанова Виктор Ляшко.