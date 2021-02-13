Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опроверг слухи о вероятной замене спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Он заявил, что распространением такой информации коллег хотят поссорить.

Что сказал Ермак

Руководитель ОП назвал информацию о замене спикера парламента "политической технологией". Об этом Ермак сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Имел разговор с Дмитрием Разумковым. Вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда людей пытаются поссорить между собой, вбивать клин, распространять информацию,

– подчеркнул чиновник.

Что известно о вероятной замене Разумкова

► 10 февраля СМИ распространили информацию, что президент Владимир Зеленский якобы хочет заменить Разумкова на вице-спикера Руслана Стефанчука.

► Все потому, что Разумков якобы слишком самостоятелен и у него есть собственные политические амбиции. На Банковой такое, мол, не одобряют.

► Политолог Владимир Фесенко считает, что заявления о замене Разумкова намеренно распространяют в СМИ. Так политика якобы хотят предупредить, что он может потерять свой пост, если "слишком быстро будет двигаться от президента".

Обратите внимание! Ранее Разумков был лидером среди политиков, которым больше всего доверяют украинцы. Однако недавно, согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", его подвинул Зеленский и другие чиновники.