Вместе посмеялись, – Ермак о слухах насчет замены Разумкова
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опроверг слухи о вероятной замене спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Он заявил, что распространением такой информации коллег хотят поссорить.
Источник:24 канал
Что сказал Ермак
Руководитель ОП назвал информацию о замене спикера парламента "политической технологией". Об этом Ермак сказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Имел разговор с Дмитрием Разумковым. Вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда людей пытаются поссорить между собой, вбивать клин, распространять информацию,
– подчеркнул чиновник.
Что известно о вероятной замене Разумкова
► 10 февраля СМИ распространили информацию, что президент Владимир Зеленский якобы хочет заменить Разумкова на вице-спикера Руслана Стефанчука.
► Все потому, что Разумков якобы слишком самостоятелен и у него есть собственные политические амбиции. На Банковой такое, мол, не одобряют.
► Политолог Владимир Фесенко считает, что заявления о замене Разумкова намеренно распространяют в СМИ. Так политика якобы хотят предупредить, что он может потерять свой пост, если "слишком быстро будет двигаться от президента".
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