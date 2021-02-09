Вместе с Грузией: Шмыгаль назвал приоритет Украины относительно членства в НАТО
Краткосрочный приоритет Украины – получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Лучшим вариантом было бы сделать это одновременно с Грузией.
Источник:Интерфакс-Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава украинского Кабмина уже назвал этот диалог положительным и важным символическим сигналом.
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Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем,
– отметил Шмыгаль.
По словам главы правительства, НАТО остается приоритетом Украины. Для этого в стране происходят важные изменения. В частности, уже приняли ряд законопроектов.
Среди важнейших шагов – реформа Вооруженных сил Украины. Наши военные постепенно переходят на стандарты НАТО.
Что еще сказал Шмыгаль
Украина продолжает вести активный диалог с НАТО.
Среди самых популярных тем – борьба с коронавирусом, борьба с российской агрессией, кибератаки, укрепления региональной безопасности, привлечение украинских войск в миротворческих операций Альянса.
"Мы работаем в области практического наполнения нашего партнерства расширенных возможностей. Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Альянсом в сфере безопасности в районе Черного моря", – заявил Шмыгаль.
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