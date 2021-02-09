Краткосрочный приоритет Украины – получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Лучшим вариантом было бы сделать это одновременно с Грузией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава украинского Кабмина уже назвал этот диалог положительным и важным символическим сигналом.

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Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем,

– отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, НАТО остается приоритетом Украины. Для этого в стране происходят важные изменения. В частности, уже приняли ряд законопроектов.

Среди важнейших шагов – реформа Вооруженных сил Украины. Наши военные постепенно переходят на стандарты НАТО.

Что еще сказал Шмыгаль

Украина продолжает вести активный диалог с НАТО.

Среди самых популярных тем – борьба с коронавирусом, борьба с российской агрессией, кибератаки, укрепления региональной безопасности, привлечение украинских войск в миротворческих операций Альянса.

"Мы работаем в области практического наполнения нашего партнерства расширенных возможностей. Мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Альянсом в сфере безопасности в районе Черного моря", – заявил Шмыгаль.

Обратите внимание! Шмыгаль и Столтенберг обсудили подготовку к военным учениям "Нерушимая стойкость". Они состоятся в 2021 году.

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