Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что его, а также директора НАБУ Артема Сытника Верховный Суд оправдал по делу о якобы вмешательстве в выборы в США. Фактически этим решением он поставил точку в деле о якобы вмешательстве Украины.

О вероятном вмешательстве во внутренние дела США в суд судился скандальный экс-нардеп Борислав Розенблат. Об этом Сергей Лещенко сообщил в своем телеграме.

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Обвинение Розенблатта опиралось на публикацию "черной бухгалтерии" "Партии регионов". Ведь в ней упоминался политтехнолог Пол Манафорт, который в период публикации работал в штабе Дональда Трампа.

Сначала скандальный Окружной админсуд Киева под председательством Павла Вовка прислушивался к Бориславу Розенблатту и поддержал обвинение. Но теперь все точки над "и" расставил Верховный Суд.

Теперь в этой истории поставлена ​​точка – Верховный суд отверг все претензии Розенблатта, сказав, что он вообще не имел права обращаться с таким иском, попутно ткнув суд Вовка в их ангажированность,

– заявил Сергей Лещенко.

Коротко о "вмешательстве в выборы США":