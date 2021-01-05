Суд оправдал Сытника и Лещенко о вмешательстве в выборы США, – экс-нардеп
Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что его, а также директора НАБУ Артема Сытника Верховный Суд оправдал по делу о якобы вмешательстве в выборы в США. Фактически этим решением он поставил точку в деле о якобы вмешательстве Украины.
О вероятном вмешательстве во внутренние дела США в суд судился скандальный экс-нардеп Борислав Розенблат. Об этом Сергей Лещенко сообщил в своем телеграме.
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Обвинение Розенблатта опиралось на публикацию "черной бухгалтерии" "Партии регионов". Ведь в ней упоминался политтехнолог Пол Манафорт, который в период публикации работал в штабе Дональда Трампа.
Сначала скандальный Окружной админсуд Киева под председательством Павла Вовка прислушивался к Бориславу Розенблатту и поддержал обвинение. Но теперь все точки над "и" расставил Верховный Суд.
Теперь в этой истории поставлена точка – Верховный суд отверг все претензии Розенблатта, сказав, что он вообще не имел права обращаться с таким иском, попутно ткнув суд Вовка в их ангажированность,
– заявил Сергей Лещенко.
Коротко о "вмешательстве в выборы США":
- В 2016 году народный депутат и журналист Сергей Лещенко опубликовал слив с "черной бухгалтерии" "Партии регионов". В ней говорилось об отмывании денег, финансировании других партий и ЦИК.
- Но США здесь приплели из-за наличия в документах фамилии политтехнолога Виктора Януковича Пола Манафорта, который в то время работал в штабе кандидата в президенты Дональда Трампа.
- К слову, из-за этого скандала Манафорт был вынужден уйти из штаба Трампа, а впоследствии его осудили – за уклонение от уплаты налогов во время работы именно в Украине.
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