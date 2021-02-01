Президент Володимир Зеленський заявив, що якби він був президентом України у 2014 році, то не допустив би окупації Криму Росією. Це також би не унеможливило війну на Донбасі.

Джерело: Axios

Президент наголосив, що питання деокупац

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Що заявив Зеленський

Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на Сході України