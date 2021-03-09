Олигарх Игорь Коломойский уже не обладает таким большим влиянием на украинскую власть. Это влияние уменьшается, однако до сих пор опасно для страны.

Такое мнение в программе "Между прочим" высказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Он отметил, что в начале президентства Владимира Зеленского влияние Коломойского было очень серьезным.

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"Со временем он начинает ослабевать. Даже сам Офис Президента до сих пор не может поблагодарить партнеров и заявить, что они будут бороться с олигархизацией и влиянием Коломойского. Однако уже благодарят за деолигархизацию", – сказал Юрчишин.

Он отметил, что надо учитывать, что Коломойский до сих пор владеет медийными каналами, достаточно серьезными финансовыми ресурсами и огромным количеством людей во власти, которые он может мобилизовать.

Во фракции "Слуга народа" есть до 40 человек (на которых может влиять олигарх – 24 канал), а также влияние на группу "За майбутнє",

– сказал Юрчишин.

"Примерно 60 – 70 человек – это серьезное влияние. Оно меньше, но еще не настолько, чтобы не представлять угрозы Украине", – подытожил нардеп.

Санкции против Коломойского: главное

США ввели санкции против Игоря Коломойского и его семьи. Этим лицам отныне запрещено приезжать в Штаты.

Причиной таких санций стала деятельность олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. Его обвиняют в попытках подорвать демократию и причастности к коррупции.

В Зеленского поддержали санкции. Отметили, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи.



Что известно о санкциях против Коломойского / Инфографика 24 канала