О признании ПЦУ в мире, роскошной жизни священнослужителей, а также противодействии со стороны России – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Также он объяснил позицию ПЦУ относительно шляпы на главной елке. Кроме этого, в эфире 24 канала он ответил, влияет ли политика на Православную церковь Украины.

Важно ПЦУ – 2 года: как создавали Православную церковь Украины и скандалы вокруг

Было бы несправедливо сказать, что политика не влияет на церковь, а церковь не влияет на политику. Конечно, Церковь и государство разделены между собой согласно Конституции. Но провести четкое разграничение практически невозможно. Потому что мы граждане и священнослужители – участвуем непосредственно даже в выборах.

Имеет ли право священнослужитель участвовать в выборах? На этот счет были определенные споры. Мы разрешили там, где это возможно. Но только на низших уровнях.

Но занимать должность, которая отнимает все время для того, чтобы решать определенные вопросы – это невозможно для священника. Он тогда должен в определенной степени выбрать: либо быть священником, либо быть политиком.

Поэтому церковь не вмешивается в дела политики. И политики не должны вмешиваться в дела церкви. Но государство должно содействовать и помогать в развитии церкви. Потому что другая церковь имеет иностранный центр в стране-агрессора. Конечно, что оно влияет на сознание. Мы это знаем и хорошо видим.

Полное интервью с митрополитом Епифанием: смотрите видео 24 канала

Почему, например, страна-агрессор имеет право вмешиваться в дела не только украинского государства, но и в дела своей церкви, то есть Московского патриархата в Украине? А получается, что украинское государство должно это наблюдать и ничего не делать, чтобы укреплять позиции своей церкви? Церкви, которая заботится об интересах своего народа и интересах, конечно, государства. Мы хорошо понимаем, что без существования украинского государства не может существовать и украинская церковь.

О праздновании Пасхи

За это время произошли определенные изменения и во власти. Президент Зеленский декларировал, что он будет равноудаленным от всех церквей и не будет вмешиваться в их дела. Это действительно так и есть.

Но президент и власть не должны быть равноудаленными к украинским церквям, а наоборот – равноприближенными. Потому что мы всегда готовы помогать и способствовать, чтобы Украина развивалась и утверждалась.

Это мы хорошо видели на примере пандемии COVID-19 во время первой волны весной. Тогда власти обратились к церквям за помощью. Мы праздновали Пасху, но в таких ограниченных карантинных условиях, как никогда. Как поместная церковь, как церковь украинского народа, мы приняли хоть и сложные решения, но важные для того, чтобы приостановить распространение опасной болезни.

Справка. В апреле 2020 года ПЦУ обратилась к верующим с просьбой на Пасху сидеть дома и приобщаться к богослужениям через видеотрансляции.

Зеленский благодарил нас за то, что мы поддержали и сделали все для того, чтобы Украина сумела пройти этот сложный процесс пандемии. Мы как украинская церковь откликнулись и сделали все – в отличие от других, которые приглашали в храмы. Потом мы видели последствия – много было больных. Но с Божьей помощью, я уверен, что мы пройдем эти испытания.

О шляпе на главной елке

Церковь не вмешивалась в ситуацию, а лишь высказала свою четкую позицию. Ведь была ответная реакция украинского общества. И в самом деле, мы празднуем что? Рождество Христово. Есть традиция, которую мы должны сохранять.

Почему ПЦУ критиковала главную елку страны – читайте здесь.

О скандале с первым заместителем ОП

Я неоднократно даже в СМИ говорил, что есть в этом направлении проблемы и есть лица, которые их создают – государственные чиновники, которые не имеют права это делать.

Зампред ОП (речь идет о Сергее Трофимове, которого уволили 4 ноября) на камеру не может говорить о том, что он разберется в определенной ситуации. Есть соответствующие инстанции, есть суды.

О давлении на губернаторов со стороны Трофимова – читайте по ссылке.

О признании ПЦУ церковью Кипра

Это признание для украинской церкви является очень важным. Действительно, на Кипре есть безумное российское влияние. Это все знали и говорили, что эта церковь, наверное, не сразу признает автокефалию Украинской православной церкви.

Больше о спорах вокруг признания ПЦУ – читайте здесь.

Как Россия противодействует ПЦУ

Мы чувствуем постоянное противодействие не только со стороны Русской Православной церкви в Украине, и в целом русской церкви, но и со стороны России. Еще до получения Томоса, она делала все возможное, чтобы Украина его не получила.

Как Россия противодействует ПЦУ на международном уровне – ответ Епифания.

О роскошной жизни священников

Каждый священнослужитель должен быть образцом и идеалом для своих верующих. На него смотрят, и если он делает что-то не так, его критикуют. А сейчас мы видим, украинское общество достаточно ответственно ко всем этим вопросам относится.

Скандалы с участием священнослужителей – что думает митрополит.

Как будет работать ПЦУ на Рождество

На Рождество не будет локдауна, а уже после него есть несколько важных праздников. У нас действуют решения Священного Синода относительно карантинных ограничений, и их не отменяли, они будут действовать и в дальнейшем.

Каких требований нужно придерживаться: объяснение Епифания.