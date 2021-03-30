В Черновцах предпринимателям крупнейшего в городе Калиновского рынка предоставили доступ к торговым местам. Кроме того, торговцев освободили от уплаты за камеры хранения.

Представители Калиновского рынка обратились к депутатам во время заседания Черновицкого городского совета. Предприниматели озвучили ряд своих требований.

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Первое, на чем мы настаиваем, чтобы вы проголосовали за то, чтобы освободить нас от уплаты за камеры хранения. Второе – предприниматели единогласно проголосовали за то, чтобы открыли все входы на рынок и дали доступ к торговым местам,

– говорится в обращении.

В то же время говорилось лишь о времени от 5:00 до 22:00.

Предприниматели отметили, что они не имели доступа к торговым местам, однако в то же время должны были заплатить 3 тысячи гривен за камеры хранения.

Депутаты поддержали их условия.

В то же время отмена платы за камеры хранения не касается предпринимателей, работающих в продуктовых рядах.

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