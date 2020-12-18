Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране якобы реализуют сценарий "цветной революции". Следовательно, власть готовится к дальнейшим событиям, более того – даже к варианту "горячей войны".

Такое заявление Тертель сделал, выступая перед работниками предприятия "Гродна-Азот" 17 декабря. Об этом пишет "Наша ніва".

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По словам главы белорусского КГБ, государство "оказалось на разломе в геополитической борьбе". Мол, именно из-за этого в Беларуси настолько напряженная ситуация.

Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия – это станет серьезным ударом по Украине. Мы в центре разделения мира. У нас был реализован жесткий сценарий цветной революции, к которому мы готовы,

– подчеркнул он.

Тертель добавил, что сейчас Беларусь проигрывает в информационной войне. В то же время он обвинил Варшаву в подстрекательстве настроений студентов и трудовых коллективов.

Мы готовились к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными мерами. Готовимся и теперь... Мы готовимся к весне, мы знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко. Справедливо, но жестко. Будем готовиться и к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии,

– добавил он.

Непростой период, по мнению главы КГБ, продлится в Беларуси 1,5 – 2 года.

Что в КГБ сказали об оппозиционерах

В своем выступлении Тертель вспомнил экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико. Он назвал его"марионеткой русских кукловодов". Кроме того, он пообещал громкий и открытый процесс в отношении него.

О гибели активиста

Также Тертель вспомнил гибель Александра Тарайковского на протестах, намекнув, что даже если его застрелили силовики, – они действовали правильно.

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"Товарищ Таравновский, или Тарайковский, в Минске погиб. Но кто видел эти кадры, – видел, что мужчина стоит перед ОМОНом, вышел и нагло стоит. Он стоит с какой-то целью. Извините, кто был в США? Останавливают машину – ты должен положить руки на руль. Когда не положил, что с тобой сделают? Пристрелят на месте", – прокомментировал он убийство активиста.

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