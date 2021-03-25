Власть перестала заигрывать с Россией, – Дейнега
Волонтер Виталий Дейнега считает, что украинская власть перестала "заигрывать" с Россией. По его словам, значительные усилия для этого приложили именно украинцы.
Источник:24 канал
Дейнега в программе "6/9" рассказал, что гражданам удалось этого достичь благодаря тому, что они неоднократно выходили на протесты. По его мнению, украинцы – народ, который мгновенно реагирует на насилие.
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Волонтер заметил, что многие люди приложили усилия для того, чтобы риторика Офиса Президента относительно России изменилась. В частности, этому способствовали и международные партнеры.
Власть, слава Богу, и здесь можно только поблагодарить Зеленского, перестала заигрывать с Россией. Стало проще и это хорошо,
– отметил волонтер.
Санкции – доказательство изменений
По мнению Дейнеги, недавние решения властей о введении санкций в отношении определенных лиц были правильными. В частности, говорится о персональных ограничениях касательно политика Виктора Медведчука.
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Последние решения о санкциях: коротко
- Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Из-за этого в Украине заблокировали телеканалы NewsOne, "112 Украина" и ZIK.
- Уже 19 февраля санкции ввели в отношении Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и жены Козака Натальи Лавренюк.
- Впоследствии СНБО ввел экономические санкции в отношении некоторых бывших чиновников. В частности, говорится о Викторе Януковиче и Николае Азарове.
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