Волонтер Виталий Дейнега считает, что украинская власть перестала "заигрывать" с Россией. По его словам, значительные усилия для этого приложили именно украинцы.

Дейнега в программе "6/9" рассказал, что гражданам удалось этого достичь благодаря тому, что они неоднократно выходили на протесты. По его мнению, украинцы – народ, который мгновенно реагирует на насилие.

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Волонтер заметил, что многие люди приложили усилия для того, чтобы риторика Офиса Президента относительно России изменилась. В частности, этому способствовали и международные партнеры.

Власть, слава Богу, и здесь можно только поблагодарить Зеленского, перестала заигрывать с Россией. Стало проще и это хорошо,

– отметил волонтер.

Санкции – доказательство изменений

По мнению Дейнеги, недавние решения властей о введении санкций в отношении определенных лиц были правильными. В частности, говорится о персональных ограничениях касательно политика Виктора Медведчука.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что Украина ведет активную информационную войну внутри страны. В частности, санкции против Виктора Медведчука – практическое доказательство результативности этой борьбы.

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Последние решения о санкциях: коротко