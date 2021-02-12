На Донбассе фактически никакого перемирия уже нет. 11 февраля российский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего в зоне проведения ООС. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь воина, и он умер во время эвакуации.

Об этом сказал в эфире журналист Алексей Печий. Он отметил, что таких трагических случаев на Донбассе с начала 2021 года уже несколько.

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По словам Печия, российские боевики значительно активизировали работу снайперов, которые целятся по украинским защитникам. К тому же обстрелы происходят каждый день.

Только за минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины, в частности, открывая прицельный огонь из снайперских винтовок,

– сказал журналист.

10 февраля таким образом еще один боец ​​получил ранения. К счастью, его успели отвезти в медучреждение, где оказали необходимую помощь.

Сколько Украина потеряла воинов

С начала 2021 года на Донбассе уже погибли около 10 украинских воинов, в том числе и от действий вражеских снайперов. Еще 12 военнослужащих получили ранения.

Можно констатировать – никакого перемирия на Донбассе нет. Кремлю не нужен мир в Украине, он и в дальнейшем цинично будет использовать Донбасс для политического давления на официальный Киев,

– заверил печи.

"И это уже признают и представители украинской делегации в ТКГ, мол, так называемые ЛДНР Москве только для того и нужны, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", – добавил он.

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Перемирия на Донбассе нет, – Печий

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук озвучивает такие же месседжи. Он откровенно заявил, что разочарован в минских переговорах. Мол, никоим образом договориться с россиянами не удастся, ведь те постоянно срывают любой прогресс в переговорах.

"Более того, срыв перемирия на Донбассе и неэффективность минского процесса констатируют уже и на Банковой", – подчеркнул Печий.

Все уже поняли, что плевали россияне на договоренности в Минске. Все поняли, что враг не останавливает огонь по нашим защитникам. Чего мы ждем? Почему официально не признаем – перемирия на Донбассе нет,

– отметил ведущий.

На этот вопрос ответил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, мол, срыв перемирия будет официально признано лишь после того, как Украина применит все возможные международные механизмы урегулирования конфликта.

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Что делает Офис Президента

Офис Президента как раз пытается использовать один из таких механизмов. Владимир Зеленский вместе с послами Большой семерки отправился на Донбасс, чтобы продемонстрировать, что Украина выполняет все взятые на себя в переговорном процессе обязательства.

Вместе с президентом на Донбасс отправились послы:

Германии;

Франции;

Канады;

Великобритании;

Швеции;

Временный поверенный в делах США в Украине.

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что стоит и в дальнейшем демонстрировать нашим партнерам, что мы придерживаемся режима тишины, ведь это помогает Украине сплачивать Запад вокруг создания новых площадок для обсуждения вопроса Крыма и Донбасса

Однако у меня большой вопрос – готовы ли представители Большой семерки, которые сейчас на Донбассе, наконец услышать наши аргументы и продвинуться в вопросе давления на Кремль?

– отметил Печий.

К слову. 20 января, чтобы оценить соблюдение прекращения огня на Донбасс приезжала председатель ОБСЕ Анн Линде. Она оценивала ситуацию на Донбассе в марте 2020 года. То есть, о произволе россиян на Донбассе в Великой семерке хорошо знают, но – ни одного решительного шага.

"Как подтверждение, решение Европарламента, которым депутаты осудили незаконную аннексию Крыма и оккупацию отдельных районов Донбасса. И на том пока точка", – подытожил журналист.

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