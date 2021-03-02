Глава МВД Арсен Аваков считает, что путь к власти лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку дал пятый президент Петр Порошенко. В частности, при президентстве последнего обменом пленными с Россией занимался именно кум Путина.

Аваков отметил, что Медведчук искренне считает Путина своим другом: они дружат семьями и имеют хорошую коммуникацию. А Порошенко в свою очередь дал ему ту силу, которой представитель ОПЗЖ ранее не имел.

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Взаимоотношения Медведчука и Порошенко: детали от Авакова

По словам министра, Медведчук коммуницировал с представителями Кремля по Донбассу для того, чтобы вернуться к власти. Петр Порошенко пытался подчинить этот механизм, думая решить какие-то свои проблемы.

"Где Медведчук был после Революции Достоинства ? Нигде. Я прекрасно помню, как пытался сдержать группу "Правого сектора" в Ивано-Франковской области, где его хотели догнать и дачу ограбить или что-то такое. Но его тогда не было на арене," – вспомнил Аваков.

Он добавил, через некоторое время возникла ситуация с трубой, на которой начали зарабатывать. А потом у Медведчука и компании появились деньги, чтобы начать скупать каналы.

В итоге в 2015 году возникли скандалы с поставками электроэнергии в оккупированный Крым. По словам Авакова, тогда Медведчук был тоже не на "пустом" месте.

"Это когда господин Демчишин (министр энергетики во втором правительстве Арсения Яценюка – 24 канал) заключил договоры о поставках электричества в Крым. И Яценюк имел с ним конфликт и практически предложил выйти из зала заседаний. Тогда возбудили уголовное дело. А оказалось, что Демчишин – здесь ни к чему. Ему команду дали заключить договор, а этим занимался Медведчук ", – отметил чиновник.

В завершение Аваков отметил, что Медведчук - "это цинизм нашей ситуации, который показано на конкретных вещах".

Он получил силу благодаря разговорам с Путиным. И эту силу здесь реализует. Поэтому он – катализатор во всех вопросах,

– констатировал политик.

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Последние главные события вокруг Виктора Медведчука

2 февраля СНБО применила санкции против Тараса Козака. Также под удар попали телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", принадлежащие Козаку, но де-факто ими владеет Медведчук .

19 числа СНБО наложила санкции уже на нардепа от "Оппозиционного платформы – За жизнь" и его жену Оксану Марченко сроком на 3 года.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Ее владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

После наложенных санкций сотрудники телеканалов, подконтрольных Медведчуку, создали ООО "Медиахолдинг" Новости ". Благодаря этому 26 февраля в 18:00 в Украине начал вещать телеканал "Первый независимый . Фактически после запуска его заблокировали несколько операторов.

Кроме того, 25 февраля СМИ обнародовали запись разговора бывшего "серого кардинала Кремля" Владислава Суркова и Медведчука . Вероятно, их общение состоялось в 2014 году. Медведчук и Сурков, в частности, обсудили схемы поставок электроэнергии в Крым и обмен военнопленными на Донбассе.

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