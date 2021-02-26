На заседании Совета нацбезопасности и обороны 26 февраля могут ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Также говорится, что собрание СНБО будет касаться судебной системы и ее реформы.

Об этом рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, в Украине уже сложилась традиция принимать судьбоносные решения на заседаниях СНБО.

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Применение санкций

По его словам, вопрос коррупции и других "негативных вещей" стоит решать не только инструментом санкций. "Хочется призвать власть быть последовательной. Это правильная интенция власти и направление деятельности на борьбу с олигархами и агентами российского влияния", – отметил глава Фонда DEJURE.

Жернаков поддержал санкции, которые были приняты ранее. В частности, решение относительно Тараса Козака и Виктора Медведчука. Однако он отметил, что "чем это все закончится – вопрос открытый", потому что инструмент санкций СНБО не может быть отдельно изолирован.

Напомним. Телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали из-за санкций СНБО 2 февраля. Больше об этом читайте по ссылке.

Не хотелось бы, чтобы мы только инструментом санкций оперировали. Это не является нормальным, когда в стране не проводятся расследования и они (преступники – 24 канал) не привлекаются к уголовной ответственности,

– заявил он.

Прогнозы насчет СНБО

Михаил Жернаков считает, что это хорошая тенденция, что Владимир Зеленский назвал судебную систему – дисфункциональной. На 1 марта прогнозировано, что марафон "Украина 30" будет посвящен также вопросу судебной системы.

Президент внес на рассмотрение 3 законопроекта, которые не соответствуют меморандуму с Международным валютным фондом и не решают проблем,

– заметил Жернаков.

Тематически законопроекты направлены на решение проблем с Окружным админсудом города Киева и коррумпированным и нереформированным Высшим советом правосудия. "Мы обязались его реформировать перед МВФ", – подчеркнул он.

Обратите внимание. Члену правления Фонда DEJURE Роману Маселко пытались вручить административный протокол о конфликте интересов.

Председатель правления Фонда DEJURE Жернаков о заседании СНБО: смотрите видео