Власть должна быть последовательной, – глава Фонда DEJURE о санкциях СНБО
На заседании Совета нацбезопасности и обороны 26 февраля могут ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Также говорится, что собрание СНБО будет касаться судебной системы и ее реформы.
Источник:24 канал
Об этом рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, в Украине уже сложилась традиция принимать судьбоносные решения на заседаниях СНБО.
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Применение санкций
По его словам, вопрос коррупции и других "негативных вещей" стоит решать не только инструментом санкций. "Хочется призвать власть быть последовательной. Это правильная интенция власти и направление деятельности на борьбу с олигархами и агентами российского влияния", – отметил глава Фонда DEJURE.
Жернаков поддержал санкции, которые были приняты ранее. В частности, решение относительно Тараса Козака и Виктора Медведчука. Однако он отметил, что "чем это все закончится – вопрос открытый", потому что инструмент санкций СНБО не может быть отдельно изолирован.
Не хотелось бы, чтобы мы только инструментом санкций оперировали. Это не является нормальным, когда в стране не проводятся расследования и они (преступники – 24 канал) не привлекаются к уголовной ответственности,
– заявил он.
Прогнозы насчет СНБО
Михаил Жернаков считает, что это хорошая тенденция, что Владимир Зеленский назвал судебную систему – дисфункциональной. На 1 марта прогнозировано, что марафон "Украина 30" будет посвящен также вопросу судебной системы.
Президент внес на рассмотрение 3 законопроекта, которые не соответствуют меморандуму с Международным валютным фондом и не решают проблем,
– заметил Жернаков.
Тематически законопроекты направлены на решение проблем с Окружным админсудом города Киева и коррумпированным и нереформированным Высшим советом правосудия. "Мы обязались его реформировать перед МВФ", – подчеркнул он.
Председатель правления Фонда DEJURE Жернаков о заседании СНБО: смотрите видео
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