Журналісти з'ясували, що народна депутатка від "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська живе в котеджі в селищі Лісники, що на Київщині. На території будинку є басейн, 2 штучні озера та гора.

Джерело: "Гроші" Однак у декларації зазначено, що нардепка зареєстрована та проживає у квартирі чоловіка. Читайте також Де живуть Порошенко, Тимошенко та інші: журналісти показали розкішні палаци Козина – відео Деталі про будинок Королевської Розміщений він на території понад гектар.

Крім маєтку площею приблизно 600 квадратних метрів, є відкритий басейн, будинки для охорони й прислуги, а також 2 штучні озера та гора. Що про це каже сама нардепка За словами Королевської, цей будинок нібито належить її батькам, тому вона й не внесла його в декларацію.

тому вона й не внесла його в декларацію. Представниця ОПЗЖ офіційно задекларувала 2 орендовані ділянки в Луганській області. Важливо! Раніше Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за брехню в деклараціях. Посадовці, які "брешуть" у деклараціях» можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2 років.

Як виглядає розкішний будинок та територія навколо виглядають згори / Скриншот з відео

Площа власності – понад гектар / Скриншот з відео