Власна гора та озера: ЗМІ показали розкішний будинок Королевської під Києвом – фото
Журналісти з'ясували, що народна депутатка від "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська живе в котеджі в селищі Лісники, що на Київщині. На території будинку є басейн, 2 штучні озера та гора.
Джерело: "Гроші"
Однак у декларації зазначено, що нардепка зареєстрована та проживає у квартирі чоловіка.
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Деталі про будинок Королевської
- Розміщений він на території понад гектар.
- Крім маєтку площею приблизно 600 квадратних метрів, є відкритий басейн, будинки для охорони й прислуги, а також 2 штучні озера та гора.
Що про це каже сама нардепка
- За словами Королевської, цей будинок нібито належить її батькам, тому вона й не внесла його в декларацію.
- Представниця ОПЗЖ офіційно задекларувала 2 орендовані ділянки в Луганській області.
Як виглядає розкішний будинок та територія навколо виглядають згори / Скриншот з відео
Площа власності – понад гектар / Скриншот з відео
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