Суд освободил фигуранта по делу Шеремета ветерана "Бучу": отпустили под домашний арест
Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Владиславу Грищенко с позывным "Буча". Поэтому вместо содержания под стражей его отпустили на круглосуточный домашний арест.
Источник: "Украинская правда"
Его подозревают в покушении на бизнесмена из Косово Михаила Чекурака. Об этом изданию сказал адвокат Виталий Ковальчук.
Важно Украина не получила разрешение на следственные действия в Беларуси, – Клименко об убийстве Шеремета
Грищенко также обязали носить электронный браслет. Эти ограничения будут действовать предварительно до 20 февраля.
Другие ограничения
Также ему нельзя выезжать из Киева без разрешения и обязательно каждый раз сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы.
Кроме этого, Грищенко обязали сдать паспорта для выезда за границу, а также воздерживаться от общения с лицами, определенными следственным судьей или судом.
Сам Грищенко заявил, что его дело является "политическим и связано с Шереметом".
Смотрите видео с телеграм "Запрет": суд изменил меру пресечения Грищенко
Кого, кроме Грищенко, подозревают в убийстве Павла Шеремета
- Яну Дугарь – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она якобы вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлию Кузьменко – волонтера и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Находится под стражей.
Поделиться новостью