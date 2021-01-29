Ивано-Франковский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Владиславу Грищенко с позывным "Буча". Поэтому вместо содержания под стражей его отпустили на круглосуточный домашний арест.

Источник: "Украинская правда"

Его подозревают в покушении на бизнесмена из Косово Михаила Чекурака. Об этом изданию сказал адвокат Виталий Ковальчук.

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Грищенко также обязали носить электронный браслет. Эти ограничения будут действовать предварительно до 20 февраля.

Другие ограничения

Также ему нельзя выезжать из Киева без разрешения и обязательно каждый раз сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы.

Кроме этого, Грищенко обязали сдать паспорта для выезда за границу, а также воздерживаться от общения с лицами, определенными следственным судьей или судом.

Сам Грищенко заявил, что его дело является "политическим и связано с Шереметом".

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Кого, кроме Грищенко, подозревают в убийстве Павла Шеремета

Яну Дугарь – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она якобы вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.

– боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она якобы вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом. Юлию Кузьменко – волонтера и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

– волонтера и военного медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей. Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Находится под стражей.

Справка. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль. Полиция выделила основную версию преступления: Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.