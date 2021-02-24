На Волыни женщина родила за рулем автомобиля: полиция мгновенно увезла в больницу – видео
34-летняя женщина во Владимире-Волынском родила сына прямо за рулем автомобиля. Она самостоятельно добиралась до роддома.
Источник:Нацполиция
Примерно в 16:00 в полицейским подбежал мужчина. Он сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает, ее нужно как можно быстрее доставить в больницу.
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Что еще известно
► Полицейские в считанные секунды прибыли на указанное место, но роженица уже держала на руках ребенка. Женщина самостоятельно поехала в больницу, потому что когда поняла, что рожает, мужа не было дома.
► Офицер Андрей Коколюк сел за руль ее машины, постоянно подбадривал и успокаивал. Другой полицейский, Александр Демьяненко, сопровождал их автомобилем с проблесковыми маячками.
► Правоохранители доставили женщину в роддом всего лишь за 5 минут, их встретили врачи. Здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает. Заметим, что мальчик является четвертым ребенком в семье.
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Курьезные истории о родах
- В Черкассах мужчина, который вез жену в роддом, заблудился по дороге к нему. Патрульные полицейские показали им путь и сопровождали в больницу.
- Британка родила ребенка через час после того, как узнала, что беременна. Она считала, что бесплодна, поэтому до последнего связывала боли в животе с недугом.
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