34-летняя женщина во Владимире-Волынском родила сына прямо за рулем автомобиля. Она самостоятельно добиралась до роддома.

Примерно в 16:00 в полицейским подбежал мужчина. Он сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает, ее нужно как можно быстрее доставить в больницу.

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Что еще известно

► Полицейские в считанные секунды прибыли на указанное место, но роженица уже держала на руках ребенка. Женщина самостоятельно поехала в больницу, потому что когда поняла, что рожает, мужа не было дома.

► Офицер Андрей Коколюк сел за руль ее машины, постоянно подбадривал и успокаивал. Другой полицейский, Александр Демьяненко, сопровождал их автомобилем с проблесковыми маячками.

► Правоохранители доставили женщину в роддом всего лишь за 5 минут, их встретили врачи. Здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает. Заметим, что мальчик является четвертым ребенком в семье.

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