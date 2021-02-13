Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. В Офисе президента отметили, что визит запланирован на 14 – 15 февраля.

Во время визита в ОАЭ у президента запланированы сразу несколько важных встреч.

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Что Зеленский будет делать в ОАЭ

Известно, что украинский лидер проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьером и министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Во время встреч они обсудят широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

В то же время Елена Зеленская в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

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Заметим, что в начале 2020 года разгорелся скандал из-за зарубежного визита Владимира Зеленского в Оман.

Детали скандала