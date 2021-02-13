Зеленский впервые полетит в ОАЭ: цель визита
Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. В Офисе президента отметили, что визит запланирован на 14 – 15 февраля.
Источник:Офис президента
Во время визита в ОАЭ у президента запланированы сразу несколько важных встреч.
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Что Зеленский будет делать в ОАЭ
Известно, что украинский лидер проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьером и министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.
Во время встреч они обсудят широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
В то же время Елена Зеленская в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.
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Заметим, что в начале 2020 года разгорелся скандал из-за зарубежного визита Владимира Зеленского в Оман.
Детали скандала
- Президент Владимир Зеленский на Рождество неожиданно улетел в Оман. По информации СМИ, он отдыхал в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за одни сутки составляет до 4 тысяч евро.
- После огласки в ОПУ заявили, что глава государства отбыл в Оман вместе с семьей "за свой счет, но по государственным делам".
- Кроме того, журналисты-расследователи программы "Схемы" рассказали, что во время визита Зеленского в Оман туда прилетал Николай Патрушев, которого называют вторым после Владимира Путина человеком в России.
- В ОП поспешили опровергнуть это. У Зеленского подчеркнули, что он "никогда не встречался с Патрушевым".
- Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране. В Киев президент вернулся лишь ночью 9 января, почти через сутки после аварии.
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