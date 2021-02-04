Уволили уполномоченную Антимонопольного комитета Марию Процишен: что о ней известно
Президент Украины Владимир Зеленский принял указ об увольнении государственной уполномоченной АМКУ Марии Процишен. Она занимала эту должность еще с 29 июня 2015 года.
Источник: Офис Президента
Указ Зеленского обнародовали 4 февраля 2021 года. Это увольнение не стало первым в Антимонопольном комитете Украины.
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Что известно о Процишен
- Мария Викторовна родилась 4 сентября 1981 года.
- В 2003 году стала магистром права. Впоследствии кандидатом юридических наук.
- Работала юрисконсультантом на нескольких фирмах.
- С марта 2013 года руководила департаментом по развитию и юридической поддержке ООО "ТЕСПРО".
- 29 июня 2015 года стала государственным уполномоченным АМКУ.
Что такое Антимонопольный комитет Украины?Это государственный орган , который обеспечивает госзащиту конкуренции в предпринимательстве и публичных закупках, регулирует цены на товары, которые производят предприятия естественных монополий. Больше о работе комитета читайте по ссылке.
Предыдущие кадровые изменения в АМКУ
- 12 октября 2020 года Зеленский назначил Богдана Горобца уполномоченным Антимонопольного комитета.
- 16 июля 2020 года руководительницей АМКУ стала Ольга Песчанская.
- Предыдущий глава, Юрий Терентьев, написал заявление об отставке, которое одобрили 3 июля 2020 года.
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