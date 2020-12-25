Там дети Януковича, племянники Порошенко и родственники Тимошенко – Зеленский о КСУ
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что сейчас Конституционный Суд точно нельзя назвать независимым. Он убежден, что наибольшее влияние на Суд оказывают его предшественники Виктор Янукович и Петр Порошенко, а также Юлия Тимошенко.
В Украине много лет работает государственно-частное партнерство, которым является Конституционный Суд. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью "Фокусу".
Интересно Я считаю, что Тупицкий не может быть председателем КСУ, – президент Зеленский
Это когда есть что-то государственное, но им пользуются какие-то частные структуры. То есть Конституционный Суд не независим, хотя, согласно законодательству, он должен быть таким,
– заявил президент.
По его словам, в течение многих лет на "акционеров" Суда влияют крупные игроки – как из бизнеса, так и из политики. Более того, по мнению главы государства, в Украине часто политика идет параллелью с бизнесом.
"Состав КС нам с вами понятен – это как "дети" Виктора Януковича, так и "племянники" Петра Порошенко. Еще есть "дальние родственники" Юлии Тимошенко. Это правда, с которой мы живем", – заявил Владимир Зеленский.
Коротко о конституционном кризисе:
- Он начался после скандального решения об отмене ответственности за электронное декларирование. После него в Украине начались серьезные проблемы как внутри государства, так и в отношениях с международными партнерами.
- Интересно, что у многих судий присутствует конфликт интересов в этом вопросе. Все потому, что в отношении них продолжались расследования о возможном недостоверном декларирований.
- Сейчас прокуратура занимается делом председателя Конституционного Суда. Оно касается возможного судейского мошенничества, которое сам Александр Тупицкий обсуждал на своих пленках, опубликованных журналистами.
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