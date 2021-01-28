Зеленский провел совещание с главным таможенником Рябикиным: что обсуждали
Владимир Зеленский 28 января провёл рабочее совещание с главой Государственной таможенной службы Павел Рябикиным касательно реформирования таможни.
Источник: пресс-служба Офиса Президента
Президент отметил, что эта реформа направлена на уход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.
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Зеленский: Нужно ускорить реформирование таможенной службы
Владимир Зеленский отметил, что процесс реформирования Государственной таможенной службы нужно ускорять.
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан,
– пояснил он.
В то же время во время совещания глава таможни Павел Рябикин доложил о текущем состоянии дел. Он отметил, что реформа предусматривает:
- переход на новейшие технологии и диджитализацию;
- упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством;
- обучение и тестирование персонала;
- улучшение материально-технической базы и тому подобное.
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