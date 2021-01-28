Владимир Зеленский 28 января провёл рабочее совещание с главой Государственной таможенной службы Павел Рябикиным касательно реформирования таможни.

Источник: пресс-служба Офиса Президента

Президент отметил, что эта реформа направлена ​​на уход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

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Зеленский: Нужно ускорить реформирование таможенной службы

Владимир Зеленский отметил, что процесс реформирования Государственной таможенной службы нужно ускорять.

Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан,

– пояснил он.

В то же время во время совещания глава таможни Павел Рябикин доложил о текущем состоянии дел. Он отметил, что реформа предусматривает:

переход на новейшие технологии и диджитализацию;

упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством;

обучение и тестирование персонала;

улучшение материально-технической базы и тому подобное.

Обратите внимание! Ранее министр финансов Сергей Марченко в эфире радио "НВ" заявил, что из-за коррупции и контрабанды на таможне государство ежемесячно теряет 2 – 3 миллиарда гривен.