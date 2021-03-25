Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины и вспомнил об основных их достижениях и стратегических целях. В частности, отметил сбор и подготовку материалов для последних громких решений СНБО.

Президент записал очередное видеообращение, в котором поздравил СБУ с 29 годовщиной работы. Глава государства выделил не только достижения, но и будущие задачи работников.

Читайте также СБУ пришла с обысками в офис организации Медведчука "Украинский выбор"

В частности, Зеленский уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради Украины. Он убежден, что правоохранители несправедливо могли остаться для граждан "за кадром".

Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным,

– сказал Зеленский.

К тому же он выделил основные стратегические задачи, которые остаются актуальными для Службы безопасности:

Защита государственности, конституционного строя и территориальной целостности;

Борьба с терроризмом во всех видах;

Реформа и преобразования СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб;

Подготовка к деоккупации Донбасса.

Интересно День СБУ 2021: картинки-поздравления, чтобы красиво поздравить с профессиональным праздником

Как менялась Служба безопасности Украины