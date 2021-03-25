Работает не для красивой статистики, – Зеленский поздравил СБУ с 29 годовщиной
Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины и вспомнил об основных их достижениях и стратегических целях. В частности, отметил сбор и подготовку материалов для последних громких решений СНБО.
Источник:Офис Президента
Президент записал очередное видеообращение, в котором поздравил СБУ с 29 годовщиной работы. Глава государства выделил не только достижения, но и будущие задачи работников.
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В частности, Зеленский уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради Украины. Он убежден, что правоохранители несправедливо могли остаться для граждан "за кадром".
Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным,
– сказал Зеленский.
К тому же он выделил основные стратегические задачи, которые остаются актуальными для Службы безопасности:
- Защита государственности, конституционного строя и территориальной целостности;
- Борьба с терроризмом во всех видах;
- Реформа и преобразования СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб;
- Подготовка к деоккупации Донбасса.
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Как менялась Служба безопасности Украины
- 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла решение о создании СБУ;
- При Януковиче СБУ "проспала" российскую агрессию;
- По приказу Порошенко СБУ фактически зачистила рынок дизтоплива и передала контроль над ним агенту влияния России Виктору Медведчуку. Сейчас по этому поводу ведется расследование;
- Зеленский главой СБУ назначил Ивана Баканова;
- 28 января 2021 года Верховная Рада приняла за основу закон о реформировании спецслужбы. Постепенно ее должны сократить в несколько этапов, лишить полномочий в сфере экономики (этим займется новая структура – Бюро Экономической Безопасности) и борьбы с коррупцией, а после 2024 года СБУ полностью избавится от функций досудебного следствия. Сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.
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