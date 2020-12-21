Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года
По опросу Фонда демократических инициатив, Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком года. Одновременно он стал и лидером в опросе о неудачнике года.
К слову, Петр Порошенко в обоих рейтингах получил "серебро". Такие данные публикует Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива в своем опросе о "Политические итоги года".
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Политик года:
- Владимир Зеленский – 14,5%,
- Петр Порошенко – 9,2%,
- Виктор Медведчук – 6,9%,
- Юрий Бойко – 5,4%,
- Юлия Тимошенко – 5,4%,
- Виталий Кличко – 2,6%,
- Андрей Садовый – 2,6%,
- Дмитрий Разумков – 2,3%,
- Геннадий Кернес – 1,9%,
- Сергей Притула – 1,1%.
Неудачник года:
- Владимир Зеленский – 28%,
- Петр Порошенко – 13,8%,
- Алексей Гончарук – 4,4%,
- Арсен Аваков – 2,8%,
- Виталий Кличко – 2,7%,
- Виктор Медведчук – 2,5%,
- Юлия Тимошенко – 2,3%,
- Денис Шмыгаль – 1,8%,
- Сергей Притула – 1,8%,
- Юрий Бойко – 1,3%.
Кто неудачник года по версии украинцев / Инфографика 24 канала
Примечательно, что оба лидера рейтинга на "политика года" одновременно возглавили и рейтинг "неудачников года". Более того, с чуть ли не вдвое большим количеством голосов. Фонд Деминициатив пишет, что это свидетельствует о фактическом отсутствии политика 2020 года.
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