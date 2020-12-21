По опросу Фонда демократических инициатив, Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком года. Одновременно он стал и лидером в опросе о неудачнике года.

К слову, Петр Порошенко в обоих рейтингах получил "серебро". Такие данные публикует Фонд демократические инициативы имени Илька Кучерива в своем опросе о "Политические итоги года".

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Политик года:

Владимир Зеленский – 14,5%,

Петр Порошенко – 9,2%,

Виктор Медведчук – 6,9%,

Юрий Бойко – 5,4%,

Юлия Тимошенко – 5,4%,

Виталий Кличко – 2,6%,

Андрей Садовый – 2,6%,

Дмитрий Разумков – 2,3%,

Геннадий Кернес – 1,9%,

Сергей Притула – 1,1%.

Неудачник года:

Владимир Зеленский – 28%,

Петр Порошенко – 13,8%,

Алексей Гончарук – 4,4%,

Арсен Аваков – 2,8%,

Виталий Кличко – 2,7%,

Виктор Медведчук – 2,5%,

Юлия Тимошенко – 2,3%,

Денис Шмыгаль – 1,8%,

Сергей Притула – 1,8%,

Юрий Бойко – 1,3%.



Кто неудачник года по версии украинцев / Инфографика 24 канала

Примечательно, что оба лидера рейтинга на "политика года" одновременно возглавили и рейтинг "неудачников года". Более того, с чуть ли не вдвое большим количеством голосов. Фонд Деминициатив пишет, что это свидетельствует о фактическом отсутствии политика 2020 года.

Этот опрос Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с КМИС провел в течение 5 – 13 декабря 2020 года во всех регионах, кроме временно оккупированных. Методом личного интервью были опрошены 2004 человека. Выборка репрезентативна для взрослого населения, а погрешность не превышает 3,3%.