Решительно осуждаем насилие, – Зеленский отреагировал на столкновения в Вашингтоне
Минувшие сутки в США выдались крайне неспокойными. В Вашингтоне 6 января Конгресс должен был объявить победителя президентских выборов, однако это завершилось кровавыми столкновениями между сторонниками Дональда Трампа и полицией. На произошедшее отреагировал Владимир Зеленский.
Президент Украины заявил, что осуждает насилие, которое творилось в Вашингтоне. Об этом украинский лидер написал в твиттере.
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В то же время Зеленский подчеркнул, что Украину вдохновляет стойкость Конгресса США, который в течение нескольких часов после столкновений таки провел историческую сессию.
Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире – Конгресса США. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента,
– написал украинский президент.
Ранее в МИД Украины заявили, что обеспокоены событиями, однако выразили уверенность, что американская демократия справится с этим вызовом.
Что стоит знать о столкновениях в США
- 6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.
- Протестующие ломали ограждение и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им таки удалось попасть внутрь. Также началась стрельба. Одна женщина получила ранение и впоследствии умерла. Несколько офицеров тоже получили ранения.
- В Вашингтоне ввели комендантский час.
- Лишь на следующий день на совместной сессии Конгресса таки смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства станет Джозеф Байден после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.
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