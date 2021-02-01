Неприятно стоять с протянутой рукой: Зеленский объяснил задержку вакцинации в Украине
Украина не является равноправным членом Европейского Союза или мира. Это как раз замедляет ситуация с получением вакцины от коронавируса.
Источник: Axios на HBO
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина не является в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные.
К слову Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer: реакция Евросоюза
"Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу из своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немножечко нам как-то отдавать", – сказал президент.
Это очень неприятно – чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой,
– заявил Зеленский.
Когда в Украине начнется вакцинация
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале. Как раз тогда в Украину должны поступить первые 177 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.
- В течение первого полугодия Украина сможет еще получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.
- Вакцинация против коронавируса в Украине будет происходить в 5 этапов. Для этого Минздрав представил соответствующую "дорожную карту".
Информация взята из 24 канала
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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