Украина не является равноправным членом Европейского Союза или мира. Это как раз замедляет ситуация с получением вакцины от коронавируса.

Источник: Axios на HBO

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина не является в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные.

К слову Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer: реакция Евросоюза

"Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу из своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народу, я понимаю. Но они будут немножечко нам как-то отдавать", – сказал президент.

Это очень неприятно – чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой,

– заявил Зеленский.

Когда в Украине начнется вакцинация

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале . Как раз тогда в Украину должны поступить первые 177 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

. Как раз тогда в Украину должны поступить первые 177 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. В течение первого полугодия Украина сможет еще получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.

Вакцинация против коронавируса в Украине будет происходить в 5 этапов. Для этого Минздрав представил соответствующую "дорожную карту".

Информация взята из 24 канала



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала