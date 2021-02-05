Зеленский в обращении на русском языке вспомнил "защитников" на танках
Владимир Зеленский 5 февраля записал очередное видеообращение к украинцам. На этот раз президент обратился на русском и заявил, что Украина не даст приватизировать русский язык, потому что на нем говорят многие украинцы, в том числе и на передовой.
Источник:Телеграм Владимира Зеленского
Как сказал Владимир Зеленский, Россия и одна из политических партий сейчас заявляют о притеснениях русского языка в Украине.
Важно Зеленский впервые записал видеообращение на русском: что сказал президент
Именно поэтому президент решил обратиться на русском языке, который якобы притесняют в Украине. Он напомнил, что именно на русском общаются украинские защитники, которые защищают от других "защитников", приехавших на танках.
Обращаюсь на русском языке, который мы, между прочим, украинцы, никому не дадим приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом "Казак Луганский" – он же Владимир Даль,
– подчеркнул Зеленский.
Он объяснил, что Даль был уроженцем Луганска. Также президент призвал украинцев не читать продажные СМИ и карманные телеканалы.
Зеленский записал видеообращение на русском: смотрите видео
О чем еще говорил Зеленский в обращении
- Зеленский ответил Рабиновичу на упреки о "зеленом фашизме". Президент назвал Рабиновича "одним депутатом с анекдотичной фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием".
- Президент заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.
- Что касается санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука, то Зеленский отметил, что для этого решения были железобетонные причины.
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