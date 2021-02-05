Владимир Зеленский 5 февраля записал очередное видеообращение к украинцам. На этот раз президент обратился на русском и заявил, что Украина не даст приватизировать русский язык, потому что на нем говорят многие украинцы, в том числе и на передовой.

Как сказал Владимир Зеленский, Россия и одна из политических партий сейчас заявляют о притеснениях русского языка в Украине.

Важно Зеленский впервые записал видеообращение на русском: что сказал президент

Именно поэтому президент решил обратиться на русском языке, который якобы притесняют в Украине. Он напомнил, что именно на русском общаются украинские защитники, которые защищают от других "защитников", приехавших на танках.

Обращаюсь на русском языке, который мы, между прочим, украинцы, никому не дадим приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом "Казак Луганский" – он же Владимир Даль,

– подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что Даль был уроженцем Луганска. Также президент призвал украинцев не читать продажные СМИ и карманные телеканалы.

Обратите внимание! Владимир Даль – писатель, этнограф и лексикограф. Известен тем, что в XIX веке составил "Толковый словарь живого великорусского языка".

Зеленский записал видеообращение на русском: смотрите видео

О чем еще говорил Зеленский в обращении

Зеленский ответил Рабиновичу на упреки о "зеленом фашизме". Президент назвал Рабиновича "одним депутатом с анекдотичной фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием".

Президент заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.