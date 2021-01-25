25 января свой 43-й день рождения отмечает президент, гарант Конституции и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Ему исполняется 43 года.

В день рождения президента Владимира Зеленского 24 канал обращается к фактам биографии шестого президента Украины.

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Юрист превращается в звезду КВН

Владимир Зеленский родился 43 года назад – 25 января 1978 года в Кривом Роге в интеллигентной семье. Маленький Володя мечтал стать дипломатом, но пошел в местный вуз на популярный в 90-е юрфак. Впрочем, обучение отошло на второй план, когда в жизни появился КВН – "Клуб веселых и находчивых".

Владимир Зеленский вместе с друзьями детства создали команду, а впоследствии – после победы в одной из младших лиг КВН, присоединились к более опытным коллегам из Запорожья. Так возникла легендарная команда "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", которая в 1997 году стала чемпионом высшей лиги КВН (вместе с командой "Новые армяне").

Легендарный номер Зеленского:

После этого Зеленский и ко создали собственную команду – уже без запорожцев – так возник "95 квартал". Новая команда была уже не такой яркой – исчезла глубина, однако стало больше экспрессии и шуток на грани фола. Успеха "Транзита" команда повторить не сумела, однако приобрела культовый статус и закрепила за собой реноме лучшей украинской команды КВН.

Уходит в свободное плавание

В 2003 году "Квартал" уходит из московского шоу и запускает собственные проекты.

Собственно, они уже были – это и стало одной из причин прощания с КВН, ведь этот клуб фактически является харизматичной сектой во главе с кланом Масляковых, которые замыкают на себе все финансовые потоки и не позволяют командам (членам секты) проявления независимости. Талантливые украинцы решили не делиться с жадным Масляковым и ушли в свободное плавание. И не прогадали.

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Владимир Зеленский стал лицом процесса, как и подобает фронтмену команды. Деньгами и организацией занимались братья Шефиры. Очень быстро "Квартал" нашел свою "фишку" – к традиционному юмору на грани комики добавили политические шутки "на злобу дня" от первого лица. Вскоре они стали основой шоу "Квартала". Эти шутки трудно назвать изящными, они больше тяготели к примитиву, но о вкусах не стоит спорить, тем более, что публика приняла новый формат "на ура" – "Квартал" стал модным, его участники – звездами, а Владимир Зеленский – суперзвездой.

С середины 2000-х для комика начинается золотое время. Он снискал искреннюю народную любовь и любовь украинской элиты, победил на "Танцах со звездами" и снялся в куче фильмов – удачных и не очень удачных, но все равно довольно популярных. Дошло до того, что его фирменный и, будем откровенными, не очень приятный тембр голоса, стал считаться сексуальным, а сам Зеленский – секс-символом (вот что делает харизма). Кроме собственно концертов "Квартала" в студии было еще много разных проектов – шоу, сериалов, фильмов и тому подобное. И ко всему этому активно приобщался Владимир Зеленский – как актер, автор или продюсер.

Комик становится народным любимцем

На такой талант, конечно, не могли не обратить внимания олигархи – Хорошковский и Коломойский буквально соревновались за благосклонность "Квартала" и право, чтобы Зеленский и ко ассоциировались с их телеканалами. Сначала побеждал "Интер" – там Зеленский получил карт-бланш и как генеральный продюсер делал все, что хотел, включая пафосные и очень дорогие реалити-шоу, которые никому не нравились. Впрочем, дальше верх взяли "плюсы“ - в 2012 году ”Квартал" переехал на "1+1" и остается там до сих пор. Шоу получило новый вздох, стало еще острее. В какое-то время само шоу Зеленского стало едва ли не единственным местом, где можно было безнаказанно критиковать президента Януковича и его режим.

Владимир Зеленский поддержал Революцию Достоинства, хоть и не был активным участником Майдана. Впрочем, когда на Украину напала Россия, он не побоялся публично осудить агрессию и заявил, что отказывается от гастролей в государстве-оккупанте (полностью от бизнеса с Россией Зеленский отказаться не смог в силу многих причин). Такой шаг принес Зеленскому большие финансовые потери, ведь Россия была едва ли не главным рынком сбыта для проектов "Квартала", но позволил сохранить репутацию и не испортить себе карму.

Владимир Зеленский 1 марта 2014 года:

В это время в голове Зеленского и его соратников возникает идея создания нового проекта – юмористического шоу о политике. Так возник сериал "Слуга народа". Его главный герой – учитель истории идеалист Василий Голобородько абсолютно случайно становится президентом Украины. Маниакально честный Голобородько начинает менять Украину и бороться с главными ее бедами. Впрочем, жизнь оказывается далекой от мечтаний и иллюзий.

Успех проекта, премьера которого состоялась осенью 2015 года, был колоссальным. Возможно, что-то подобное в последний раз было, когда выходили "Место встречи изменить нельзя" или "17 мгновений весны" - самые популярные советские телефильмы. Сериал "Слуга народа" стал феноменом, получил культовый статус, а также сделал из Зеленского чуть ли не Национального пророка.

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С тех пор финальные песни из "Квартала" начали распространяться в соцсетях чуть ли не как откровения. Они воспринимались как жесткая, но критика справедливо уже новой власти – президента Порошенко – и создавали иллюзию, что авторы и исполнители этих композиций точно знают, как надо делать, чтобы было хорошо, и как не надо.

Главный вопрос:

Шоумен становится кандидатом в президенты

Где-то в это время мысли о том, что стоит попробовать свои силы в политике, появляются в голове окружения Зеленского. В качестве промо стало эффектное видео от шоумена, в котором он выступил против запрета своего сериала "Сваты" (популярный ситком производства "Квартала" забанили за ненависть к Украине главной звезды проекта – российского актера Федора Добронравова).

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В 2018 году – за год до выборов президента Украины – начали распространяться слухи, что Владимир Зеленский присоединится к кампании. Сначала это воспринималось как шутка, ведь у всех перед глазами был пример Святослава Вакарчука, потом все осторожнее начала появляться информация, что это не шутка. Далее появилась "социология", которая заставила поверить в это, пожалуй, и самого Зеленского.

Зеленский становится политиком:

К промо несистемного кандидата присоединились все медиаресурсы Игоря Коломойского – третий сезон "Слуги народа" стал фактической рекламой кампании Зеленского в прайм-тайм. Также большую роль сыграли новогоднее поздравление Зеленского вместо действующего президента Порошенко в эфире "Плюсов" (его показали в записи), постоянные сравнения Зеленского с Рейганом, уничтожение репутации Порошенко многочисленными медиакиллерами Коломойского, самим президентом и его окружением. Гениальная промокампания в соцсетях мобилизовала электорат, а таргетированные обещания в формате "всем всего" не оставили соперникам никаких шансов.

Юморист становится президентом

Против популярности Зеленского не было никаких аргументов, на него не существовало компромата (почти), он не был задействован в коррупции, не обещал доллар по 10, не занимался грабежом собственной армии и не воспел кума Путина. Последний бастион упал на стадионе, так как оказалось, что кандидат в президенты умеет в дебаты.

За время президентства из тени стала выходить Елена Зеленская. Ее изысканный наряд постоянно обсуждают в соцсетях. Также первая леди давала интервью украинскому Vogue, откровенно рассказывала о браке топовым СМИ и продолжает активно заниматься благотворительностью.

Елена и Владимир Зеленские / Фото из открытых источников

Весной 2019 года Владимир Зеленский, как и обещал, стал приговором для Петра Порошенко. Победа с результатом в 73% поддержки – невероятный рекорд в истории Независимой Украины. Так бывший комик стал президентом. На этом сказка кончилась.

Год президента Зеленского:

Президентство Зеленского пришлось на тяжелое время – продолжается военная агрессия России против Украины на Донбассе, оккупанты издеваются над украинскими гражданами в Крыму и превращают полуостров на гибрид пустоши, концлагеря и военной базы с ядерным арсеналом, к экономическому кризису добавилась и значительно усилила эффект пандемия коронавируса. Никуда не делись внутренние распри между украинскими политиками, коррупция и произвол олигархов.