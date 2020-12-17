Российский оппозиционер Алексей Навальный убежден, что российский президент Владимир Путин фактически признал причастность к его отравлению. Так Навальный отреагировал на признание того, что ФСБ вело за ним слежку.

Путин все признал, в своем стиле про ЦРУ, но все признал. Об этом Алексей Навальный заявил в своем твиттере.

К слову Да кому он нужен, – Путин о Навальном и его отравления

Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные улики. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что "если хотели бы отравить, то получилось бы",

– заявил оппозиционер.

Кроме того, он рассказал, что всю первую половину дня пробыл в немецкой прокуратуре. Там его допрашивали по запросу российской стороны. Уже после допроса политик пересмотрел пресс-конференцию Владимира Путина, а в частности вопрос о его отравлении.

Алексей Навальный убежден, что Россия "находится в зоне признания", но вопрос, почему следили химики и врачи, работающие в центре экспертиз ФСБ и сотрудничают с разработчиками "Новичка", игнорируются.

"Игнорируются, потому что если вспомнить это, то путинская версия моментально превращается в тыкву. Точнее, это и с самого начала тыква, а не карета", – заявил Навальный.

О каком "признании" говорит Навальный

Во время своей большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин признал, что за Алексеем Навальным следили агенты ФСБ. Правда, нашел для этого странное объяснение. Все из-за того, что телефоны самих агентов, мол, прослушивает ЦРУ.

Этот пациент пользуется поддержкой американских спецслужб. Если это правда, тогда да, тогда спецслужбы должны за ним присматривать. Но это вовсе не значит, что его травили – кому он нужен?

– заявил Путин, улыбаясь.

Он подчеркнул, что"если бы действительно хотели убить, то довели бы дело до конца". Путин также заверил, что дал указание отпустить оппозиционера на лечение в Германию, как только к нему обратилась его жена.

Кроме того, вопрос слежки за Навальным прокомментировал и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что это делали из-за его призывов к свержению власти, а на вопрос, почему же тогда агенты не спасли оппозиционера от отравления, ответил: "Это не ко мне".

Владимир Путин об отравлении и слежке за Навальным: смотрите видео