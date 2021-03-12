В российских СМИ поднимают темы, которые касаются не только войны на Донбассе, но и ее активизаций на линии разграничения. В частности, там обсуждают возможности российской военной авиации.

В сентябре состоятся выборы в российский парламент. Рейтинги партии Путина ежегодно меньше, а следовательно кремлевский руководитель накануне выборов создает видимость войны. Военные эксперты и дипломаты считают, что кратковременные обострения военных действий все же будут и нам стоит быть к ним готовыми.

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Ураинская разведка

Западные европейские партнеры кремлевскую авиацию в украинском небе терпеть не должны. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что наша разведка работает очень хорошо на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также европейской части России.

Мы увидим, если будет какая-то подготовка к наступлению русских войск, а их нельзя подготовить неожиданно,

– подчеркнул он.

Российские боевики на Донбассе заявили, что намерены нанести "превентивные" удары по позициям Вооруженных сил Украины. Концентрация российской военной техники действительно способна создать видимость подготовки к полномасштабному вторжению.

Реакция Минобороны

В Министерстве обороны Украины заверили, что повторить успех 2014 года России уже не удастся, ведь за 7 лет армия реформировалась и воевать с россиянами научились. Военные же эксперты отметили, что следует учитывать еще и почти 500 тысяч ветеранов АТО и то, что все передвижения оккупационных войск украинцы пристально отслеживают.

Россияне строят вторую линию обороны, а также укрепляют первую. Действительно ли они готовят провокацию, или готовятся к защите от контрнаступления со стороны Украины,

– рассказал представитель в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Эксперты сходятся во мнении, что, учитывая международное внимание к российской оккупационной войне, Кремль не решится на полномасштабное наступление. Если обратить внимание на специфику возведения новых оборонительных сооружений на территории ОРДЛО, то все это напоминает подготовку к защите от военного наступления со стороны Украины.

Что известно об обострении на линии разграничения: смотрите видео