Вряд ли те молодые ребята, которые несколько лет назад давали присяги и мечтали о профессиональной армии, подозревали, что получат и боевой опыт. Об этом не задумывался и Владимир Гера, когда решил стать военным.

Он не пожалел ни тогда, когда отбыл ад горячих точек на востоке Украины, когда боролся за жизнь, и даже, когда услышал приговор врачей. О человеке, который мечтал стать военным разведчиком и даже после тяжелой травмы позвоночника до сих пор служит в украинской армии – читайте дальше.

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Владимир Гера уже несколько лет преподает в Академии сухопутных войск во Львове, хоть еще совсем недавно и сам учился в этих стенах. Теперь он посвящает курсантов в тонкости артразведки из собственного боевого опыта

"В профессии артразведчика на время войны никого не интересует, что ты умеешь мазать лицо ваксой и бегать как антилопа по лесу. Главное, чтобы ты умел определять координаты и ориентироваться в местности", – рассказал ветеран Владимир Гера.



Сейчас Владимир преподает в Академии / Фото 24 канала

Этот курс в украинских военных вузах читали еще в студенческие времена Владимира. Теперь он совершенствует его благодаря своему опыту. Знания и сноровка Геры позволили спасти свою жизнь и жизнь собратьев в Луганске.

Оборона Луганского аэропорта

Оборона Луганского аэропорта длилась с апреля по сентябрь 2014 года – 146 дней. Надо было не дать возможности российской армии перебрасывать в Луганск войска по воздуху.

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Без еды, воды и медикаментов – ад, который прошли защитники Луганского аэропорта. В конце обороны, аэродром окружило несколько тысяч российских военных. Любой ценой нужно было вывести живыми защитников аэродрома.

Две недели Владимир корректировал стрельбу украинской артиллерии. Его точность давала шанс украинским десантникам получить с другой стороны окружения продукты или подкрепление. В последний день обороны Луганского аэропорта важным было вывести всех оттуда живыми.

Была поставлена ​​задача прикрывать отход подразделений с "80-ки", как раз вышла последняя машина с терминала. Мы ее называли дорога жизни, она простреливалась со всех сторон,

– отметил волонтер.

Он также помнит, что в монокуляре своего оптического прибора видел 2 боевые машины пехоты противника, которые двигались в этом направлении. Он просто стрелял, чтобы их отвлечь, не было времени даже что-то еще разведывать.



Гера прикрывал отход и получил ранение / Скриншот с видео 24 канала

Однако это дало результат и украинские десантники добрались до безопасного места. Ювелирная работа украинского корректировщика, конечно, не понравилась российским оккупантам.

Я уже был готов сниматься с позиции, как прилетел снаряд. Выстрел, и все как в фильме – такие замедленные кадры и я лежу на земле,

– вспомнил Гера.

К счастью, раненный собрат смог вызвать эвакуацию. Под обстрелами их едва удалось забрать оттуда.

"Сознание я не потерял. Помню, что везут и колонну обстреливали, а меня оставили в "УАЗе", в котором 2 суток меня возили по полям", – рассказал волонтер.

Травма Геры

Из-за шквальх обстрелов, с пробитой грудной клеткой, легким и позвоночником, Владимир попал в больницу только на третьи сутки. Несколько операций, спасена рука, стабилизировано состояние, но это не дало результата.

Ежедневно становилось все хуже и хуже. Я переехал лечиться в частную клинику. Состояние было критическим и это было очень дорогое лечение. Я нуждался в еще одной операции для фиксации спины,

– сказал Владимир.

Трудный путь реабилитации

Когда украинские клиники исчерпали свой ресурс, Владимира срочно повезли лечить в Германию. И только там фактически смогли спасти его жизнь, а дальше начался трудный путь реабилитации и она была нацелена на то, чтобы укрепить мышечную массу.



Владимир проходил длительную и тяжелую реабилитацию / Скриншот с видео

После этого, уже в феврале 2016 года, они с отцом улетели в Чикаго. Сотни часов в спортзалах, на разных тренажерах, болезненные манипуляции – ради одной цели – научиться сидеть, и укрепить спину.

Год, проведенный в Америке, дал результат. Теперь его мысли были заняты тем, что делать дальше, ведь на военную службу вернуться он не может.

"Я знал, что есть боевые и небоевые должности. Я надеялся, что будет какой-то законодательный механизм, который позволит мне проходить службу с травмой, но такого не было", – сказал Владимир.

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Первый травмированный, который занял должность в ВСУ

Все произошло по воле случая. После разговора со своим преподавателем, ему предложили должность в Академии сухопутных войск. Владимир – первый травмированный, который занял небоевую должность в Вооруженных силах Украины.



Первый травмированный, который занял небоевую должность в ВСУ / Скриншот с видео 24 канала

Уже потом, благодаря его настойчивости, в 2019 году приняли закон, который позволяет служить в армии ветеранам с похожими травмами.

И вот уже несколько лет Владимир Гера преподает курс по артрозведке из собственного опыта и приобретенных знаний, а еще пишет диссертацию, занимается саморазвитием и образованием.