Президент Зеленский и первая леди прибыли в Объединенные Арабские Эмираты: видео
Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ глава государства и первая леди пробудут еще 14 – 15 февраля. Украинский президент отметил, что надеется на углубление сотрудничества между Киевом и Абу-Даби.
Источник:Офис Президента
Видео, на котором – встреча украинского президента и его жены в ОАЭ, опубликовало официальное представительство главы государства.
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Рад прибыть в ОАЭ. Следующие два дня будут насыщены важными встречами, я надеюсь на углубление сотрудничества между нашими странами,
– написал Зеленский в Твиттере.
Смотрите видео из ОАЭ:
Какие планы президента Зеленского в Объединенных Арабских Эмиратах:
Источник: Офис Президента
- Президент проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.
- Во время переговоров обсудят политическое, торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
- Запланировано также подписание ряда документов.
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