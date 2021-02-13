Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ глава государства и первая леди пробудут еще 14 – 15 февраля. Украинский президент отметил, что надеется на углубление сотрудничества между Киевом и Абу-Даби.

Видео, на котором – встреча украинского президента и его жены в ОАЭ, опубликовало официальное представительство главы государства. Читайте также Зеленский созывает заседание СНБО, но часть будет закрытой: для чего Рад прибыть в ОАЭ. Следующие два дня будут насыщены важными встречами, я надеюсь на углубление сотрудничества между нашими странами,

– написал Зеленский в Твиттере. Смотрите видео из ОАЭ: Glad to arrive in #UAE. The next two days will be full of important meetings! I am hopeful for deepening cooperation between & pic.twitter.com/E01yAfn0KD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2021 Какие планы президента Зеленского в Объединенных Арабских Эмиратах: Источник: Офис Президента Президент проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Во время переговоров обсудят политическое, торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Запланировано также подписание ряда документов. Интересно! Первая леди Елена Зеленская встретится с министром культуры и молодежи Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби. Встречи состоятся в рамках "культурной дипломатии".