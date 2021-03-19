От COVID-19 умер владелец сети АЗС Александр Зачепило
Коронавирус унес жизни Александра Зачепило – владельца сети заправок Marshal. Зачепило было 55 лет.
Источник:Newsroom
О смерти Зачепило 19 марта сообщают СМИ. Информацию журналистам подтвердили в Чугуевском горсовете.
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Бизнесмен лечился в Киеве. Из-за коронавируса в Зачепило было поражено 80% легких.
Что известно об Александре Зачепило
Родился в 1965 году в поселке Новопокровка Чугуевского района. Выпускник Харьковского государственного аграрного университета имени Докучаева. Занимался предпринимательством. Был почетным гражданином Чугуева. Также занимался благотворительностью на территории района.
От коронавируса умер главный врач в Днепре
Отметим, что недавно в Днепре умер главный врач 4 городской больницы и депутат облсовета Константин Чебанов. Он находился в реанимации с коронавируса. Жизнь 64-летнего медика спасти не удалось.
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Ситуация с коронавируса в Украине
По состоянию на 19 марта в Украине віявили 1 519 926 случаев коронавируса, из них 29 515 – летальные. Выздоровели более 1 248 000 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 15 850 человек. Данные СНБО
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