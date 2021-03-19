Коронавирус унес жизни Александра Зачепило – владельца сети заправок Marshal. Зачепило было 55 лет.

О смерти Зачепило 19 марта сообщают СМИ. Информацию журналистам подтвердили в Чугуевском горсовете.

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Бизнесмен лечился в Киеве. Из-за коронавируса в Зачепило было поражено 80% легких.

Что известно об Александре Зачепило

Родился в 1965 году в поселке Новопокровка Чугуевского района. Выпускник Харьковского государственного аграрного университета имени Докучаева. Занимался предпринимательством. Был почетным гражданином Чугуева. Также занимался благотворительностью на территории района.

От коронавируса умер главный врач в Днепре

Отметим, что недавно в Днепре умер главный врач 4 городской больницы и депутат облсовета Константин Чебанов. Он находился в реанимации с коронавируса. Жизнь 64-летнего медика спасти не удалось.

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