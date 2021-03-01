Работники безопасности Нацполиции провели внутреннее расследование по обращению контроля оружия. Они раскрыли коррупционную схему: разрешительную службу, которая занималась этими сделками, расформировали. Теперь владельцев оружия ждет проверка законности полученных разрешений.

Как выяснили правоохранители, 9 сотрудников полиции организовали схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Среди них – чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

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Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысячах случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы,

– сообщил Игорь Клименко, глава Нацполиции.

Кроме того, глава Нацполиции подчеркнул, что разрешение на оружие "заказывали" и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Разрешения касались:

охотничьего нарезного оружия,

гладкоствольного оружия,

травматического оружия – устройств для отстрела резиновых пуль.

Какие дальнейшие действия касательно разрешений на оружие

По результатам этого расследования всех причастных сотрудников уволили.

1 марта председатель Национальной полиции подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Зато сейчас завершается формирование нового подразделения.

Игорь Клименко также добавил, что каждого владельца оружия дополнительно проверят на законность получения разрешения. Те подтверждения, которые были выданы с нарушениями аннулируют, а оружие – изымут.

Все материалы по этому делу переданы в Государственный бюро расследований.

Видеокомментарий главы МВД Игоря Клименко: