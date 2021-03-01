В полиции обнаружили коррупционную схему с выдачей разрешений на оружие: ее владельцев проверят
Работники безопасности Нацполиции провели внутреннее расследование по обращению контроля оружия. Они раскрыли коррупционную схему: разрешительную службу, которая занималась этими сделками, расформировали. Теперь владельцев оружия ждет проверка законности полученных разрешений.
Источник:МВД
Как выяснили правоохранители, 9 сотрудников полиции организовали схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Среди них – чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.
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Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысячах случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы,
– сообщил Игорь Клименко, глава Нацполиции.
Кроме того, глава Нацполиции подчеркнул, что разрешение на оружие "заказывали" и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.
Разрешения касались:
- охотничьего нарезного оружия,
- гладкоствольного оружия,
- травматического оружия – устройств для отстрела резиновых пуль.
Какие дальнейшие действия касательно разрешений на оружие
- По результатам этого расследования всех причастных сотрудников уволили.
- 1 марта председатель Национальной полиции подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Зато сейчас завершается формирование нового подразделения.
- Игорь Клименко также добавил, что каждого владельца оружия дополнительно проверят на законность получения разрешения. Те подтверждения, которые были выданы с нарушениями аннулируют, а оружие – изымут.
- Все материалы по этому делу переданы в Государственный бюро расследований.
Видеокомментарий главы МВД Игоря Клименко:
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