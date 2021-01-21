Полиция установила владельцев дома престарелых в Харькове, где произошел крупный пожар
В харьковском доме престарелых "Золотое время" 21 января случился пожар. Дом не был зарегистрирован, поэтому его владельцев устанавливала полиция. Их уже нашли и отвезли в полицейский участок.
Правоохранители также установили работников заведения. Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Чиж, пишет 24 канал.
К теме По адресу пожара с пенсионерами нет дома престарелых, – Харьковская ОГА
Лица, которые причастны, установлены, доставлены в местный отдел полиции. И следователи, и прокуроры проводят следственные действия,
– сказал Чиж.
Он добавил, что правоохранители будут проверять дополнительные документы, чтобы установить, работал ли дом официально.
Однако он не уточнил, сколько именно людей доставили в полицию.
Что говорит Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хозяйка дома находится на больничном.
"У ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают руководителя учреждения, который тоже будет задержан. 3 человек из состава обслуживающего персонала доставили в полицию, их опрашивают", – подчеркнул министр.
Что известно о пожаре в Харькове
- Возгорание в доме престарелых вспыхнуло в 15:03 на улице Нижняя Гиевская, 150Б.
- В результате трагедии погибли 15 человек. Еще 9 – пострадали.
- Из-за пожара правительство собирается на внеочередное заседание. Для расследования причин трагедии создадут специальную комиссию.
- Больше о трагедии в Харькове – читайте здесь.
Поделиться новостью