В харьковском доме престарелых "Золотое время" 21 января случился пожар. Дом не был зарегистрирован, поэтому его владельцев устанавливала полиция. Их уже нашли и отвезли в полицейский участок.

Правоохранители также установили работников заведения. Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Чиж, пишет 24 канал.

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Лица, которые причастны, установлены, доставлены в местный отдел полиции. И следователи, и прокуроры проводят следственные действия,

– сказал Чиж.

Он добавил, что правоохранители будут проверять дополнительные документы, чтобы установить, работал ли дом официально.

Однако он не уточнил, сколько именно людей доставили в полицию.

Что говорит Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хозяйка дома находится на больничном.

"У ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают руководителя учреждения, который тоже будет задержан. 3 человек из состава обслуживающего персонала доставили в полицию, их опрашивают", – подчеркнул министр.

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