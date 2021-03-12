Недавно "Донецкоблгаз" оставил без тепла жителей всей области. Поэтому в СБУ начали расследование против владельцев и должностных лиц предприятия.

Владелец "Донецоблгаза" связан с Россией

Главное следственное управление Службы безопасности начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ЧАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий.

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Владельцами предприятия являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности. Они подконтрольны гражданину Украины, который сейчас находится на территории России,

– заявили в СБУ.

При этом, по данным ведомства, акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

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