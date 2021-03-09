Администрация морских портов Украины выиграла в суде против владельца танкера Delfi о компенсации. В сентябре 2020 года его оттащили от пляжа Одессы после многомесячного пребывания в море.

Ответчика – владельца танкера – признали виновным и приговорили возместить убытки. Соответствующее решение обнародовали 4 марта в Едином государственном реестре судебных решений.

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Сколько взыщут с владельца Delfi

По решению суда с фирмы MISTER DRAKE PC, что зарегистрирована в Великобритании (Уэльс, город Кардифф) в пользу Государственного предприятия Администрация морских портов Украины взыщут 2 миллиона 743 тысяч 796 гривен расходов.

Эта сумма – убытки, которые потратили на ликвидацию аварии. Кроме того, с него взыщут 41 156 гривен судебного сбора.

К тому же суд признал необоснованными утверждения представителя компании Mister Drake PC о том, что капитан Одесского порта не предоставил судовладельцу достаточно времени для поднятия танкера.

Напомним. По закону, убрать затонувшее судно должен был сам владелец. Через пол года после аварии он заверил Генпрокуратуру, что поднимет судно и уберет с побережья за собственные деньги. Однако не выполнил своих обязательств. В конце концов, после бумажной волокиты (поскольку судно является предметом частной собственности), Delfi оттащили в порт Черноморск.

Главное об операции по поднятию Delfi: