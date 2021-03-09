Суд решил, сколько денег надо взыскать с владельца танкера Delfi
Администрация морских портов Украины выиграла в суде против владельца танкера Delfi о компенсации. В сентябре 2020 года его оттащили от пляжа Одессы после многомесячного пребывания в море.
Ответчика – владельца танкера – признали виновным и приговорили возместить убытки. Соответствующее решение обнародовали 4 марта в Едином государственном реестре судебных решений.
К теме Сделки на миллионы: возмутительные факты о схеме "плавучих заправок"
Сколько взыщут с владельца Delfi
По решению суда с фирмы MISTER DRAKE PC, что зарегистрирована в Великобритании (Уэльс, город Кардифф) в пользу Государственного предприятия Администрация морских портов Украины взыщут 2 миллиона 743 тысяч 796 гривен расходов.
Эта сумма – убытки, которые потратили на ликвидацию аварии. Кроме того, с него взыщут 41 156 гривен судебного сбора.
К тому же суд признал необоснованными утверждения представителя компании Mister Drake PC о том, что капитан Одесского порта не предоставил судовладельцу достаточно времени для поднятия танкера.
Главное об операции по поднятию Delfi:
- Танкер Delfi сел на мель и задрейфовав у берегов Одессы в ноябре 2019 года.
- В результате затопления, с судна произошла утечка нефтепродуктов. Впоследствии он продолжался несколько раз.
- По информации СМИ, танкер занимался нелегальной заправкой судов в открытом море.
- Владелец танкера должен был убрать его до апреля 2020 года, но не сделал этого.
- Поэтому сроки поднятия судна несколько раз продлевали.
- 7 сентября Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о полной готовности к завершающей операции с поднятием танкера Delfi.
- Delfi 10 сентября отбуксировали из одесского пляжа "Дельфин" в порт Черноморск.
Поделиться новостью