Влада Чернівців пішла на поступки торговцям, які протестували через карантин
У Чернівцях підприємцям найбільшого у місті Калинівського ринку надали доступ до торговельних місць. Окрім того, торговців звільнили від сплати за камери схову.
Источник:АСС
Представники Калинівського ринку звернулися до депутатів під час засідання Чернівецької міської ради. Підприємці озвучили низку своїх вимог.
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Перше, на чому ми наполягаємо: щоби ви проголосували за те, аби звільнити нас від сплати за камери схову. Друге – підприємці одноголосно проголосували за те, щоб відкрили всі входи на ринок і дали доступ до торгових місць,
– мовиться у зверненні.
Водночас мовилося лише про час від 5:00 до 22:00.
Підприємці наголосили, що вони не мали доступу до торгових місць, однак водночас мусили заплатити 3 тисячі гривень за камери схову.
Депутати підтримали їхні умови.
Водночас скасування плати за камери схову не стосується підприємців, які працюють у продуктових рядках.
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