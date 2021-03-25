Вячеслава Глазунова подозревают в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 возле Чугуева. Его взяли под стражу, однако теперь изменили меру пресечения на домашний арест.

Командир воинской части а-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов находился в Лукьяновском СИЗО с декабря 2020 года. Другой подозреваемый – Александр Жук – остался под стражей.

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Что написала жена Глазунова

Его жена поблагодарила всех за поддержку, в частности Союз ветеранов АТО и родственников погибших курсантов. Полковник в дальнейшем будет находиться в Киеве.

Обратите внимание! Военнослужащие обратились с открытым заявлением в следствие и суд по делу о крушении Ан-26, где попросили освободить Глазунова из-под стражи.

По ее словам, состояние здоровья Глазунова сильно ухудшилось. У него обострились хронические болезни, и он нуждается в соответствующем лечении.

Военный самолет разбился 25 сентября в Харьковской области возле Чугуева.

26 пассажиров погибли, одному удалось выжить.

Печерский суд Киева взял под стражу Вячеслава Глазунова за халатность, нарушение подготовки и правил полетов.

Также арестовали Александра Жука – руководителя полетов воинской части в Чугуеве.

Срок следствия по делу продлили 15 февраля 2021 года.



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