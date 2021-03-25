Подозреваемого в катастрофе в Чугуеве отправили под домашний арест
Вячеслава Глазунова подозревают в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 возле Чугуева. Его взяли под стражу, однако теперь изменили меру пресечения на домашний арест.
Источник:Фейсбук жены офицера Глазунова
Командир воинской части а-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов находился в Лукьяновском СИЗО с декабря 2020 года. Другой подозреваемый – Александр Жук – остался под стражей.
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Что написала жена Глазунова
Его жена поблагодарила всех за поддержку, в частности Союз ветеранов АТО и родственников погибших курсантов. Полковник в дальнейшем будет находиться в Киеве.
По ее словам, состояние здоровья Глазунова сильно ухудшилось. У него обострились хронические болезни, и он нуждается в соответствующем лечении.
Крушение самолета Ан-26: главное
- Военный самолет разбился 25 сентября в Харьковской области возле Чугуева.
- 26 пассажиров погибли, одному удалось выжить.
- Печерский суд Киева взял под стражу Вячеслава Глазунова за халатность, нарушение подготовки и правил полетов.
- Также арестовали Александра Жука – руководителя полетов воинской части в Чугуеве.
- Срок следствия по делу продлили 15 февраля 2021 года.
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