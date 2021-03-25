22 года назад, 25 марта 1999 года, при до сих пор невыясненных обстоятельствах погиб Вячеслав Черновол – выдающийся украинец и один из отцов украинской государственности.

У истории нет условного наклонения и она не дает ответ на вопрос "а что бы было если бы". Впрочем вопрос "какой бы была Украина, если бы ее первым президентом выбрали не Кравчука, а Черновола" является одной из самых больших загадок в современной истории нашего государства. Ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем.

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Биография Вячеслава Черновола

За несколько месяцев до гибели политика спросили – "Какой смертью вы хотели бы умереть?". Вячеслав Черновол ответил: "Неожиданно, сразу, на ходу".

Собственно, так он жил, так и погиб.

Вячеслав Максимович Черновол родился 24 декабря 1937 года на Черкасщине. В 1955 году юноша с золотой медалью окончил школу и уехал на учебу в Киев – сначала поступил на филфак ведущего вуза Украины – Киевского госуниверситета (ныне – КНУ имени Тараса Шевченко), а затем перевелся на журфак.

В стране в это время происходила так называемая "Оттепель" – после смерти Сталина и попытки развенчания его культа в тоталитарном СССР прибегли к определенной либерализации общественного мнения и некоторых реформ. Многие представители украинской молодой интеллигенции искренне приветствовали "Оттепель" и увидели в ней шанс на возрождение национальной культуры и сознания. Одним из активных участников этого движения был Вячеслав Черновол.

Черновол – один из отцов украинской государственности:

Борьба с тоталитаризмом

4 сентября 1965 года Черновол был среди участников уже легендарной акции в кинотеатре "Украина" на премьере фильма Параджанова "Тени забытых предков". Вместе с Иваном Дзюбой, Юрием Бадзё и Василием Стусом он призвал не подчиняться политическим репрессиям советской власти. Активисты попросили собравшихся в зале, встать в знак протеста против августовских арестов украинской творческой интеллигенции. Тогда встали где-то лишь 50 – 60 человек из 800, которые были в зале.

Он стоял у истоков движения украинских "шестидесятников" и вместе со Стусом, Светличным, Дзюбой, Сверстюком, Горской и другими стал символом борьбы против тоталитаризма.

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Обычное, как для настоящего, событие стало шоком для КГБ и советской власти, которая восприняла его как вызов. После этого у участников акции начались большие проблемы – власть применила к Черноволу и его соратникам советский вариант Cancel culture. На их карьерах был поставлен крест, 27-летнего Черновола уволили с работы и отказали в защите почти готовой диссертации и он оказался под пристальным наблюдением КГБ.

Черновол не покорился – он направил свою энергию на борьбу с режимом. Молодой журналист начинает писать публицистику и рассказывать о политических репрессиях. Вскоре их жертвой становится сам автор. Сначала он получил несколько месяцев исправительных работ за отказ свидетельствовать против братьев Горынь, а в 1967-м – 3 года за публицистику.

В это время Черновол уже был известен в мире – его статьи были тайно вывезены за границу и напечатаны в сборнике "Горе от ума". Благодаря этому за пределами СССР узнали, что происходит за железным занавесом.

После освобождения Вячеслав Черновол продолжает борьбу – он работает над выпуском нелегальных изданий в оккупированной Украине ("самиздат") и готовит материалы для зарубежных публикаций ("тамиздат"). Подпольный журнал "Украинский вестник", издателем которого был Черновол, стал самым громким голосом украинства во времена "Застоя".

В 1972 году Черновола снова арестовывают – приговор: 6 лет колонии и 3 года ссылки. В далекой Мордовии украинец продолжил борьбу – был организатором многочисленных акций протеста и большую часть ссылки провел в штрафном изоляторе (ШИЗО). Черновол боролся за статус политзаключенного – о его несокрушимости стало известно за рубежом, о мужественном украинце писали в западной прессе, тогда же он был принят в международный пен-клуб.

После освобождения в 1979 году Черновол присоединился к движению правозащитников – Украинской Хельсинской Группы. Через несколько месяцев диссидента в очередной раз арестовали. На этот раз палачи подошли к вопросу творчески и придумали обвинить Черновола в попытке изнасилования. По фальсифицированным обвинениям украинец получил новый приговор – 5 лет колонии. В знак протеста в ходе процесса Черновол держал 120-дневную голодовку.

Из 5 лет Черновол отбыл 3, в 1983-м его освободили по протесту прокурора Якутской АССР, но запретили возвращаться в Украину. Впрочем, в 1985 году, когда к власти в СССР пришел Горбачев, Черноволу разрешили вернуться на родину.

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Бывший политзаключенный приезжает во Львов и возобновляет активную политическую деятельность. Неоспоримый авторитет, длинная история борьбы с режимом и полемический талант сделали из него безоговорочного лидера национально-освободительного движения украинцев. Черновол запускает несколько культурных проектов, возобновляет выпуск "Украинского вестника", становится инициатором фонда правозащитного Украинского Хельсинского союза и был у истоков создания официальной политической партии украинцев. В 1989 году Черновол становится одним из соучредителей "Народного Руха" (первоначальное название – "Народный Рух Украины за Перестройку").

В это время СССР уже разваливался, режим еще по инерции делал определенные попытки сохранить себя (например, жестокий разгон митинга проукраинских сил во Львове 4 августа 1988 года), но это уже была агония. В украинских землях тогда все чаще можно было увидеть сине-желтый флаг и услышать о Черноволе. Так бывший политзаключенный стал символом борьбы украинцев за независимость и их лидером.

Кандидаты в президенты:

Шанс для Украины

Весной 1990 года Черновол победил на выборах – стал народным депутатом Верховного Совета УССР и главой Львовского облсовета. В парламенте Черновол стал одним из лидеров проукраинской фракции. Черновол был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, а также был в числе немногих политиков, которые не заняли выжидательную позицию в дни августовского путча 1991 года.

Рекламная агитка Черновола на выборах-1991 / Фото телеграм-канала "Ще не вмерла"

Жесткая позиция Черновола позволила принять Акт Независимости, добиться запрета Компартии и взять украинцам власть в руки. Он – один из родителей Независимости Украины.

Радикализм Черновола напугал не только коммунистов, но и его менее решительных сторонников, которые испугались резких перемен. Так же боялись за собственное будущее и много украинцев. Они просто не представляли себя гражданами независимого национального государства, их пугал лозунг "Прочь от Москвы".

Выборы-1991 / Фото телеграм-канала "Ще не вмерла"

Сказались десятилетия русификации и "евгеники", что целью ставила создание "советского человека". Именно на таких были рассчитаны грязные технологии, которые должны были запятнать Черновола. В ходе президентской кампании "сарафанное радио" рассказывало о запрете русского языка и дальнейшем геноциде русскоязычного населения, Черновола приравнивали к Петлюре и Бандере (в СССР это были едва ли не самые большие "враги"). Тогда же впервые в современной истории Украины была запущена технология искусственного разделения на "Восток" и "Запад".

На выборах первого президента Украины 1 декабря 1991 года победил бывший коммунистический лидер Леонид Кравчук. Он получил почти 62% голосов избирателей, а Черновол – только 23,27%.

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Президент Кравчук отказался от реформ и люстрации, реальную власть в стране взяли бывшие коммунисты и комсомольцы, они же вместе с коллегами из бывшего КГБ провели приватизацию и первоначальное накопление капиталов, то есть перераспределение собственности. Так были заложены основы режима олигархии, которая под видом мнимой демократии сохранилась и до наших дней.

Вячеслав Черновол был решительно против этого, но проиграл на выборах 1991 года, а затем был предан собственными единомышленниками. "Народный Рух", который должен был стать основой для строительства украинской государственности, был растерзан внутренними распрями и впоследствии скатился в маргинес. Бывшие соратники больше занимались собственными проблемами и не думали об Украине и ее будущем.

Гетман здорового человека / Фото телеграм-канала "Ще не вмерла"

Украинцы же, которые голосовали за Кравчука, не избежали ужасов 90-х, но потеряли шанс, которым в свое время воспользовались Польша, Литва, Латвия и Эстония. Впрочем, история не знает об условном наклонении.

Гибель

25 марта 1999 года Вячеслав Черновол погиб в ДТП при странных обстоятельствах. Расследование его гибели не завершилось и через 22 года. Впрочем, установить истину, похоже, уже не удастся – большая часть доказательств физически уничтожена, некоторые свидетели (или участники тех событий) уже умерли.

25 марта 1991 года Черновол погиб в ДТП / Фото телеграм-канала "Ще не вмерла"

Нет в живых и тех, кого сторонники Черновола обвиняли в якобы организации убийства – милицейских генералов Фаре и Кравченко. Также ничего не расскажет тракторист Иван Шолом, который был в кабине зловещего КАМАЗа и которого через несколько месяцев после ДТП якобы отравили неизвестные.

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К сожалению, погибло и дело последних лет жизни Черновола – "Народный Рух". Сейчас большинство его живых бывших сторонников и участников уже давно на другой стороне и занимаются совсем другими делами. Даже родной сын стал сначала регионалом, а затем резидентом телеканалов Виктора Медведчука – именно против таких боролся всю жизнь его отец.

Тайна гибели политика до сих пор не раскрыта:

Вячеслав Черновол победил СССР, но, к сожалению, проиграл в схватке с приспособленцами. А вместе с ним, похоже, проиграли и все украинцы.