Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об одном из ключевых пунктов переговоров во время визита президенты Молдовы Майи Санду в Украину. По его словам, она прежде всего намерена обсудить ситуацию в Приднестровье.

Кулеба о визите Санду в Украину

Как подчеркнул глава МИД, самой главной новостью уже является то, что свой первый зарубежный визит Санду осуществляет именно в Украину. Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1".

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"Это говорит о признании Молдовой важности и авторитета Украины... Мы работаем над тем, чтобы авторитет Украины в нашем регионе рос, и этот визит как раз об этом", – отметил министр.

Он добавил, что ситуация в Приднестровье будет одним из ключевых пунктов переговоров во время визита Санду. В этом контексте Кулеба подчеркнул, что взгляды Украины и нынешнего руководства Молдовы на урегулирование приднестровской проблемы совпадают.

Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав молдавского государства, и вывода российских войск,

– подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Почему Приднестровье является для Санду важным

Это оккупированная территория Молдовы. После распада СССР она захотела отделиться, поскольку там вроде бы преобладало русскоязычное население, которое возомнило себя Россией.

Из-за этого в начале 90-х в Приднестровье возник вооруженный конфликт. Его результатом стало создание "Приднестровской Молдавской Республики".

Нормальные государства, в частности Украина, это псевдообразование не признают. Зато признает и всячески поддерживает Россия. Более того, Кремль здесь разместил свои войска – якобы с "миротворческой" целью.

На территории Приднестровья проживают много этнических украинцев. Кроме того, у многих жителей региона украинские паспорта.

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Кроме Зеленского, президент Молдовы также планирует встретиться с премьером Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

По словам Санду, она стремится наладить отношения между Молдовой и Украиной, которых фактически не было на протяжении последних 4 лет из-за откровенной пророссийской позиции предыдущего президента Игоря Додона.

В Киеве же ожидают перезагрузки взаимоотношений с Молдовой.

Обратите внимание! Во время инаугурация 24 декабря 2020 года Майя Санду часть своей речи произнесла на украинском языке. На такой шаг глава Молдовы пошла из-за того, что в стране живут 6,6% украинцев.