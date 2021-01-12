Визит Санду в Украину: какой будет ключевая тема переговоров
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об одном из ключевых пунктов переговоров во время визита президенты Молдовы Майи Санду в Украину. По его словам, она прежде всего намерена обсудить ситуацию в Приднестровье.
Кулеба о визите Санду в Украину
Как подчеркнул глава МИД, самой главной новостью уже является то, что свой первый зарубежный визит Санду осуществляет именно в Украину. Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала "1+1".
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"Это говорит о признании Молдовой важности и авторитета Украины... Мы работаем над тем, чтобы авторитет Украины в нашем регионе рос, и этот визит как раз об этом", – отметил министр.
Он добавил, что ситуация в Приднестровье будет одним из ключевых пунктов переговоров во время визита Санду. В этом контексте Кулеба подчеркнул, что взгляды Украины и нынешнего руководства Молдовы на урегулирование приднестровской проблемы совпадают.
Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав молдавского государства, и вывода российских войск,
– подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.
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Почему Приднестровье является для Санду важным
- Это оккупированная территория Молдовы. После распада СССР она захотела отделиться, поскольку там вроде бы преобладало русскоязычное население, которое возомнило себя Россией.
- Из-за этого в начале 90-х в Приднестровье возник вооруженный конфликт. Его результатом стало создание "Приднестровской Молдавской Республики".
- Нормальные государства, в частности Украина, это псевдообразование не признают. Зато признает и всячески поддерживает Россия. Более того, Кремль здесь разместил свои войска – якобы с "миротворческой" целью.
- На территории Приднестровья проживают много этнических украинцев. Кроме того, у многих жителей региона украинские паспорта.
Майя Санду приехала в Украину: коротко
- Кроме Зеленского, президент Молдовы также планирует встретиться с премьером Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
- По словам Санду, она стремится наладить отношения между Молдовой и Украиной, которых фактически не было на протяжении последних 4 лет из-за откровенной пророссийской позиции предыдущего президента Игоря Додона.
- В Киеве же ожидают перезагрузки взаимоотношений с Молдовой.
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