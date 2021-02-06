У Криму 31 січня люди спробували вийти на протести у підтримку Олексія Навального. Через велику кількість патрульної поліції, розпочати мітинг люди так і не наважились.

Джерело: "Крим.Реалії" на 24 канал

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У попередньому випуску Крим проти Путіна: чому кримчани підтримують Навального

Кримські протести

У Сімферополі 31 січня центральну площу оточили металевими огорожами, уздовж яких чергували люди у цивільному і патруль поліції. Біля кожного підземного переходу в центрі міста вибірково просили показати документи.



Російська поліція в Севастополі / Фото "Крим.Реалії"

У Севастополі та в Ялті люди також виходили на центральну площу. Протестувальники збирались групами по 2 – 3 людини, але об'єднатись в одну колону – забоялись.

Більше про протести у Криму 23 січня читайте за посиланням.

Натомість за протести, що відбулись у Криму 23 січня, продовжують карати. Місцеві суди визначають покарання затриманим мітингувальникам. Зокрема, призначають таке:

7 діб арешту;

20 тисяч рублів (понад 7 тисяч гривень);

20 діб виправних робіт.

Янукович і Путін

Ще у 2011 році колишній Президент України Віктор Янукович показав у ЗМІ свій маєток у Межигір'ї. Журналісти зауважили схожість між дачею президента-втікача та скандальним палацом Володимира Путіна у Геленджику. Навіть "оправдання" президентів є майже однаковими.

Дача Януковича та палац Путіна: фото пресслужби Межигір'я, офіційний сайт Олексія Навального

Нові військові бази

У Крим звезли найсучаснішу російську військову авіацію. Зокрема літаки-винищувачі та гелікоптери. Також там активно будуються нові військові бази і майданчик для прийому ядерної зброї.



План російської військової бази в Криму / Фото Українського національного центру управління та випробувань космічних засобів

Починаючи з лютого 2018 року, у Криму почали активне будівництво нових військових баз. На території однієї з них спорудили навіть бетонний завод.

Також будують більші й ширші злітні площадки, які підходять для посадки важких літаків. Зокрема, літаків-бомбардувальників. Українські експерти оцінюють справність російських військових літаків на 50%.

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