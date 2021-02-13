Одеський театр покаже виставу про окупацію Криму англійською мовою у країнах Євросоюзу. Прем'єра проєкту Crimea 2014 – backup театральної групи "ТЕАТРОК" відбудеться у Берліні.

У Німеччині стартує світове турне. Згодом виставу "Футуристична опера – 2014" також покажуть у Польщі та Франції.

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За словами директорки "ТЕАТРОК" Даші Мелькіної, наразі дуже потрібно говорити з європейськими глядачами. Вистава допоможе порушити важливу для України тему.

В описі проєкту мовиться, що метою авторів є використати культурну дипломатію, як м'яку силу. Вистава нагадуватиме європейцям, що війна триває "не десь там, не десь далеко, а поруч – в Європі".

Що відомо про постановку для ЄС

Ще у 2018 "ТЕАТРОК" презентував себе у артхаусному кінотеатрі Babylon у Берліні.

Тоді берлінський театр Neuköllner Oper схвалив ідею версії "Футуристичної опери – 2014" англійською мовою. Окрім того, театр запропонував проєкту своє партнерство.

Тепер план майбутніх дій трупи складається з багатьох пунктів. З січня до березня оперу потрібно перекласти англійською мовою. Згодом актори вивчатимуть свої вокальні партії. Прем'єри – в Одесі та Берліні – заплановані вже на червень.

Ролі у "Футуристичній опері – 2014" отримають 7 акторів. З них 3 – німецькі митці.

За словами засновника і режисера театру Олексія Коломійцева, ця постановка буде абсолютно новою.

Ми будемо намагатись дотягнутись до європейського театру. Чому через німецьких акторів? Щоб вони зрозуміли в чому вистава і були чесні перед своїми глядачами,

– наголосив режисер.

Що відомо про виставу

Вперше "Футуристичну оперу – 2014" поставили ще у 2016 році.

Основою для лібрето стала п'єса поета Велимира Хлєбнікова "Нічний обшук", написана ще у 2021 році. Хлєбніков крізь призму власного твору демонструє події у революційному Петрограді (Санкт-Петербурзі".

Коломійцев розповів, що цю футуристичну оперу написав ще у 1998 році. Тоді ще ніхто не знав про окупацію Криму, і сюжет був доволі наближеним до першоджерела.

У 2016 році Коломійцев повернувся до роботи над оперою. Режисер зізнається: "ми з жахом з'ясували, що це про сьогоднішню Україну. Це більш ніж історія про один обшук, ми говоримо через мале до великого".

Ось так через тест, якому вже виповнилося 100 років, "ТЕАТРОК" розповідає про російську окупацію Криму у 2014 році.

Головну роль у виставі зіграв народний артист України Олексій Горбунов.

Фрагмент з "Футуристичної опери – 2014": дивіться відео