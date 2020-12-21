Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики: решение правительства
Правительство назначило Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики. В то же время, согласно решению Кабмина, он будет исполнять обязанности главы ведомства.
Витренко – исполняющий обязанности министра энергетики: что известно
Соответствующее решение правительство приняло 21 декабря. Такая информация появилась на сайте Кабмина.
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В то же время распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко правительство признало утратившим силу.
Также Кабинет Министров принял решение уволить с должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец. Причина – поданное ею заявление.
Что этому предшествовало
- За назначение Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря. Однако его кандидатуру поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение принято не было.
- Сам Витренко назвал это "очень полезным опытом".
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Витренко попытаются назначить на должность министра энергетики уже в январе 2021 года, ведь альтернативы пока нет.
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Кто такой Юрий Витренко: коротко
- Это известный экономист и финансист. Родился 17 сентября 1976 года в Киеве.
- Имеет два высших образования. В 1996 – 1997 годах получил степень бакалавра по специальности "международная экономика" и магистра – в "управлении международным бизнесом" в Киевском национальном экономическом университете.
- Сегодня Витренко является гендиректором собственной инвестиционной компании AYA Capital. После ее создания туда также пришли действующий председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев и будущий глава Укргаздобычи Александр Романюк.
- Его отца Юрия Витренко-старшего также знают как экономиста. Он, в частности, был заместителем министра экономики в правительстве Николая Азарова. А мать Юрия "прогрессивная социалистка" Наталья Витренко – известный критик Евросоюза и сторонник дружеских отношений с Россией. Родители министра энергетики развелись, когда ему было 14 лет.
- В Нафтогазе Витренко работал с 2002 года – на протяжении 18 лет. Он был на разных должностях: помощником заместителя председателя правления, заместителем начальника Департамента экономики, ценовой политики и исполнительным директором.
- 10 июня "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете Укрнафты.
- Сам Витренко считал такой шаг сокращением его должности в компании. В то же время он отметил, что борьба против российской агрессии была не в приоритете в Нафтогазе. По его мнению, решение о сокращении его должности принимал председатель правления Андрей Коболев.
- 17 июля Витренко уволился из Нафтогаза. Причина – в компании сократили его должность.
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