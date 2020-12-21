Правительство назначило Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики. В то же время, согласно решению Кабмина, он будет исполнять обязанности главы ведомства.

Витренко – исполняющий обязанности министра энергетики: что известно

Соответствующее решение правительство приняло 21 декабря. Такая информация появилась на сайте Кабмина.

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В то же время распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко правительство признало утратившим силу.

Также Кабинет Министров принял решение уволить с должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец. Причина – поданное ею заявление.

Что этому предшествовало

За назначение Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря. Однако его кандидатуру поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение принято не было.

Сам Витренко назвал это "очень полезным опытом".

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Витренко попытаются назначить на должность министра энергетики уже в январе 2021 года, ведь альтернативы пока нет.

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Кто такой Юрий Витренко: коротко