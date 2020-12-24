За успешное решение по спору с "Газпромом" в Стокгольме Юрий Витренко пока не получил денежную премию, однако ему предоставили государственные облигации. Благодаря этому был закрыт его судебный спор с "Нафтогазом".

Деньги за премию использовали для бюджета из-за сложной ситуации в стране. Об этом Юрий Витренко рассказал в эксклюзивном интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Витренко отметил, что надеется на улучшение ситуации в стране в течение 5 лет, чтобы по крайней мере через определенное время были деньги. В то же время он объяснил, что отвечал за коммерческие отношения с "Газпромом", то есть так зарабатывал для компании деньги.

С одной только "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража по транзитному деле, мы фактически получили 5 миллиардов долларов,

– сообщил Юрий Витренко.

По его словам, из них – 2 миллиарда получили в виде газа, а 3 – деньгами. Соответствующая сумма является значительной для Украины, в частности и потому, что ее получили от "Газпрома", добавил он.

Определение премии

"Я выиграл в коммерческом арбитраже, поэтому для меня не удивительно, почему соответствующие органы управления определили и для меня такую ​​премию. На всю команду был один процент, у меня есть доля за такой результат в коммерческой деятельности", – сказал Юрий Витренко.

В то же время он подчеркнул, что премию определил правительственный совет, а затем – управление. Согласно информации исполняющего обязанности министра энергетики Украины, соответствующая премия записана в его трудовом контракте, согласно которому он защищал "Нафтогаз" от исков "Газпрома".

К сожалению, не могу раскрыть конкретные данные. Последнее соглашение об урегулировании с "Нафтогазом" является конфиденциальным, есть положение, запрещающее мне разглашать соответствующие цифры и даже содержание этого соглашения,

– сообщил Юрий Витренко.

"Что касается первого транша, да, я его получил, но то, что я прочитал в газетах – эта сумма не соответствует действительности. Но я не могу выйти и сказать: "Вот настоящая сумма, поэтому просто приходится молчать. Я понимаю, что в любом случае, это огромная сумма для Украины", – сказал исполняющий обязанности министра энергетики.

По его мнению, из-за украинских политиков в Украине люди преимущественно получают очень мало денег – поэтому соответствующие объемы премии для них огромная сумма.

Дело о "Газпроме": главное