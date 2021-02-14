Юрий Витренко признал, что компания олигарха Рината Ахметова ДТЭК является абсолютным монополистом на рынке энергетики в Украине. Однако, по словам исполняющего обязанности министра энергетики, это можно исправить.

Витренко подчеркнул, что монополия ДТЭКа – это проблема. Однако, по мнению главы Минэнерго, избавиться от нее мгновенно не получится.

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Юрий Витренко отметил, что избавиться от этого на "раз-два" возможно лишь в анекдоте. В то же время реальный и правильный подход, как пояснил министр, это – интеграция в больший рынок.

Как от этого избавиться? Правильный подход – это как раз интеграция в больший рынок, где игрок, занимающий монопольное положение в Украине, на этом большем рынке будет одним из игроков,

– отметил Витренко.

Он добавил, что следующий шаг – введение европейских рыночных правил. По мнению Витренко, все должны играть по одинаковым правилам, которые придумывают не в Украине, а в Европе.

"Когда мы говорим: стандартные европейские правила без исключений. Потому что любые исключения – уже начинается лоббирование олигархических интересов. Европейские торговые системы. Европейские институты все, которые являются релевантными для этого. Вот эти все институциональные вещи мы внедряем в Украине, тогда реально не будет монополии", – подчеркнул глава Минэнерго.

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Отметим, что в феврале цена на электроэнергию в Украине резко выросла почти на 18%. Скорее всего, рост цены произошел из-за дефицита угля на складах ТЭС. Однако это не единственная причина. Стоимость электроэнергии могла вырасти и из-за многочисленных аварийных остановок энергоблоков ТЭС:

2 февраля произошла аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС, после чего была получена аварийная помощь из Беларуси.

3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС, а через 2 дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС.

6 февраля на электростанциях ДТЭК было выведено в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.

Обратите внимание! Все вышеперечисленные ТЭС принадлежат компании ДТЭК, владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов. Отметим, что сейчас олигарх владеет примерно 70% мощности тепловой генерации.