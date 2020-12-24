Правительство назначило Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и в то же время поручило управлять стратегическим ведомством. Часть депутатов, которые раньше работали на канале Игоря Коломойского, голосовали "за", как и группы "За майбутнє" и "Довіра".

Витренко заверил, что он не общался ни с Коломойским, ни с приближенными к нему людьми. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Конфликт с Коломойским

В 2002 году во время работы в "Нафтогазе" Витренко разработал стратегию создания вертикальной интегрированной нефтяной компании, которая бы включала ПАО Укрнафта.

Сначала мы с Коломойским нашли общий язык, но все закончилось конфликтом. В частности, с представителями миноритарных акционеров, которых представлял Коломойский,

– отметил Витренко.

Он отметил, что настаивал на проведении конкурса на нового руководителя, который был бы полностью удален от людей Коломойского. А представители миноритарных акционеров голосовали за то, чтобы оставить действующий менеджмент.

Напомним! Верховная Рада 17 декабря провалила голосование за назначение первым вице-премьер-министром по энергетическим вопросам Юрия Витренко.

Измена в "Нафтогазе"

"Но предательство было на стороне "Нафтогаза". Один из представителей компании проголосовал так же как и представители Укрнафты. Вместо того, чтобы заменить "предателя", заменили меня", – он указал.

Витренко отметил, что Коломойский знает его принципиальную позицию. Он добавил: "Он знает, что если я договариваюсь о каких-то равных правилах игры, то придерживаясь той позиции".

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