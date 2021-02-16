Уволить Андрея Коболева, заменить членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и провести полный аудит всех причастных компаний. Такие предложения высказал правительству руководитель Минэнерго Юрий Витренко.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с соответствующими тезисами. Документ опубликовало издание LB.

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Что известно о письме Витренко к Шмыгалю

Что предлагает Юрий Витренко

В письме к Шмыгалю от 12 февраля Витренко предлагает безотлагательно рассмотреть вопросы:

О смене руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.

О прекращении контрактов с членами наблюдательного совета "Нафтогаза".

Какие причины для таких шагов называет Витренко

Правительство утвердило показатели добычи газа, но "Нафтогаз" их не выполняет. Также планы сокращения показателей добычи газа у "Нафтогаза" не соответствуют правительственным.

Ревизия Госаудитслужбой финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза" за 2019 выявила нарушения. Эти нарушения повлекли потери на сумму 75,5 миллиарда гривен.

Витренко также предлагает провести полный аудит АО "НАК "Нафтогаз Украина" и всех предприятий из группы "Нафтогаза".



Витренко написал письмо главе правительства о "Нафтогазе" / Фото LB.ua

В письме Витренко предлагает уволить руководителя "Нафтогаза" / Фото LB.ua

Заметим, что правительство не может уволить главу "Нафтогаза". Эти полномочия принадлежат наблюдательному совету, в котором сейчас 2 представителя государства и 3 независимых члена. Однако правительство может прекращать полномочия членов наблюдательного совета.

Кто такой Юрий Витренко? Юрий Витренко – украинский экономист и финансист. В 2014 – 2020 был исполнительным директором НАК "Нафтогаз Украины". С апреля 2019 по июнь 2020 руководил наблюдательным советом ПАО "Укрнафта". С октября 2019 по январь 2020 был членом наблюдательного совета Укроборонпрома.



21 декабря 2020 стал первым заместителем министра энергетики и временно исполняющим обязанности министра энергетики (Верховная Рада дважды голосовала о том, чтобы назначить его полноценным министром, но в обоих случаях голосов не хватило).